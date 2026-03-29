Los héroes de Malvinas, siempre presentes en el Turismo Carretera

Como en cada carrera y en la previa de un nuevo 2 de Abril, los caídos y excombatientes de Malvinas fueron homenajeados.

En cada fecha del Turismo Carretera, los Veteranos de Malvinas tienen su espacio y reconocimiento. El TC en Centenario no fue la excepción y los héroes que defendieron las islas en 1982 fueron homenajeados, cuando apenas quedan un par de días para otro aniversario del 2 de Abril.

Además del himno nacional que se canta en la previa de cada final de la máxima categoría, también hubo un minuto de silencio para recordar a los soldados caídos y allí los excombatientes mostraron una bandera que tiene un peso simbólico muy importante para ellos y para la historia de nuestro país.

Uno de los excombatientes que estuvo presente en el autódromo de Centenario es Héctor Encina, Veterano de Malvinas.

"Es un orgullo para nosotros que nos reciba y nos reconozcan de esta manera. Después de tanto tiempo de luchar con esto. Muy orgulloso y contento de estar acá. Nos sentimos muy bien", comenzó diciendo a LMNeuquén.

"Estamos en la largada como invitados con una bandera que siempre presentamos y es muy bien recibida por la gente. La bandera tiene escritos los 649 nombres de los caídos en Malvinas. La llevamos a todos actos y todos los lugares que sean posible", agregó.

Además, su organización estuvo repartiendo calcomanías entre los equipos y pilotos durante el fin de semana. Las mismas hacen mención a mantener la memoria viva de quienes defendieron el suelo argentino.

"Es increíble el recibimiento de las calcos es tremenda. Casi todos los pilotos aceptaron las suyas", contó Héctor.

Una vez más, un evento deportivo es algo que va por encima de los resultados. Supera cualquier victoria o derrota circunstancial, sino que sirve para difundir valores y, en este caso, reconocer a los que dieron su vida por la bandera argentina.