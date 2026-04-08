Vuela como una MotoGP: cómo es y cuánto sale la impresionante Ducati que llegó a la Argentina

Es la máxima expresión de deportividad pensada para la calle: con una configuración especial puede alcanzar los 239 CV y superar los 330 km/h.

La Ducati Panigale V4R acaba de llegar a la Argentina y se convirte así en una de las motos más impactantes que haya ofrecido el mercado local. No se trata de una deportiva más, sino de una máquina concebida con un objetivo muy claro: llevar a la calle la experiencia más cercana posible a una bestia del MotoGP , con una configuración extrema, una aerodinámica desarrollada para correr y una mecánica pensada para quienes buscan prestaciones de otro nivel.

La Ducati Panigale V4R apunta a ofrecer una experiencia radical , con toda la herencia deportiva de la marca de Borgo Panigale y con una puesta a punto que nace directamente del universo de la competición. La Panigale V4R no solo impresiona por su diseño y su presencia agresiva, sino también por una mecánica que la ubica entre las deportivas más avanzadas del momento.

A eso se suma otro dato que no pasa inadvertido: su precio. La nueva superbike italiana llegó al mercado argentino con un valor de 81.900 dólares , una cifra que confirma su condición de modelo exclusivo y de nicho. No es una moto para cualquiera, pero justamente ahí radica parte de su atractivo: representa el escalón más alto del rendimiento deportivo homologado para la calle.

Ducati Panigale V4R, una superbike con alma de MotoGP

La Ducati Panigale V4R fue desarrollada para el campeonato WorldSBK, y por eso monta un motor distinto al de otras Panigale. Lleva un Desmosedici Stradale R de 998 cc que entrega 218 caballos a 15.750 rpm y un torque de 114,5 Nm a 12.000 rpm. Son números que por sí solos ya la ubican entre las motos más brutales del mundo, pero Ducati va todavía más lejos: en configuración para circuito, con escape de competición y aceite específico desarrollado junto a Shell, puede alcanzar 239 caballos y superar los 330 km/h.

Ducati Panigale V4R Ducati Panigale V4R. Ducati

La marca italiana trabajó también en una aerodinámica derivada del Superbike, con soluciones específicas que mejoran la estabilidad a alta velocidad y en las frenadas fuertes. El diseño incorpora elementos de fibra de carbono y un planteo general mucho más sofisticado que en la generación anterior, siempre con la mira puesta en bajar tiempos y mejorar el comportamiento en pista.

En el chasis, la nueva Panigale V4R hereda soluciones de la Panigale V4 y suma una estructura optimizada, junto con un basculante simétrico hueco y una configuración que busca más precisión en el paso por las curva y una mejor tracción en cada aceleración.

Ducati Panigale V4R Ducati Panigale V4R. Ducati

Cómo es la Ducati Panigale V4R que llegó a la Argentina

La Ducati Panigale V4R se destaca por un desarrollo de primer nivel. Incorpora suspensiones mecánicas Öhlins de carácter profesional, con una horquilla presurizada NPX de 43 mm con tratamiento TiN y un amortiguador trasero TTX36. A diferencia de otras versiones más orientadas al equilibrio entre calle y pista, acá la elección apunta sin rodeos a la máxima eficacia deportiva.

Equipa doble disco delantero de 330 mm con pinzas Brembo Monobloc Hypure de cuatro pistones, además de ABS en curva con eCBS. A eso se agregan llantas de aluminio forjado, neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 y una electrónica muy completa, pensada para exprimir el potencial sin resignar control.

Ducati Panigale V4R Ducati Panigale V4R. Ducati

Otro rasgo que confirma su exclusividad es que se trata de una serie numerada. Ducati identifica cada unidad con el nombre del modelo y su número progresivo en la zona de la dirección, un detalle que refuerza su carácter especial y la aleja todavía más de cualquier deportiva convencional.

La experiencia sobre la V4R se completa con un tablero TFT color de 6,9 pulgadas, iluminación full LED, Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, Pit Limiter, Lap Timer y otros recursos pensados para uso deportivo.