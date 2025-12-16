Vuelven el calor y el viento a Neuquén: el pronóstico para los próximos días

Después de varios días de frío y viento, las temperaturas se normalizan, pero el viento seguirá siendo protagonista.

Tras varias jornadas frescas y con vientos intensos, esta semana, de cara a la llegada del verano, vuelve el calor a Neuquén , pero el viento se queda. El promedio de máximas rondará los 31°, con mínimas de 12°C, mientras que la semana pasada las máximas llegaban a 25°C con mínimas de hasta 7°C.

Así lo informó el pronóstico extendido a seis días de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Detallaron que se espera una vuelta a los rangos normales de temperatura para la época lo que resta de la semana y el finde.

Los fuertes vientos serán una tendencia que se mantendrá a lo largo de los próximos días. Algunas jornadas estarán marcadas por la inestabilidad.

El pronóstico de AIC para la semana

Este martes 16, el cielo empezó despejado y se irá cubriendo a medida que avance el día. Se espera para la tarde un aumento de temperatura respecto a los días anteriores, que venían más frescos de lo normal. La máxima llegará a 28°C y descenderá a 13°C hacia la noche. El viento será leve durante toda la jornada.

El miércoles 17, seguirá subiendo la temperatura con máximas de 30°C y mínimas de 12°C. El cielo, nuevamente, comenzará despejado y se irá nublando progresivamente. El viento será moderado y llegará a ráfagas de 66 km/h.

El jueves 18, el cielo estará nublado todo el día, parcialmente a la mañana y completamente a la noche. Las temperaturas estarán en los mismos rangos que el miércoles. El viento bajará en intensidad, promediando en 28 km/h con ráfagas de 43 km/h por la noche.

Para el viernes 19 se espera inestabilidad y densas nubes en el cielo. Las temperaturas se mantendrán en los rangos cálidos y amplios de los días anteriores, con 32°C de máxima y 10°C de mínima. El viento será de leve a moderado, aunque por la noche se esperan ráfagas de 57 km/h.

Cómo va a estar el clima el finde

El pronóstico de AIC anunció "sol radiante" para el sábado 20, con una temperatura máxima de 33°C. El viento seguirá con la misma intensidad que los días anteriores: viento leve, con ráfagas moderadas durante la tarde y un aumento de la velocidad constante hacia la noche. Pronosticaron inestabilidad para la noche.

La jornada del domingo 21 comenzará con inestabilidad, pero se irá despejando hacia la noche. La temperatura máxima será de 29°C con vientos moderados de hasta 50 km/h todo el día. Las mínimas serán de 9°C.

Para el comienzo de la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con cielo parcialmente nublado, viento que pasará de leve a moderado con ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas llegarán a 30°C durante la tarde y descenderán a 18°C por la noche.

Según el SMN, no se esperan precipitaciones en ningún punto de la semana, en contraste a lo detallado por el organismo interprovincial que, si bien no informa sobre la probabilidad de precipitaciones, sí advierte sobre inestabilidad y posibles tormentas.