Calor en Neuquén: pronóstico para un domingo "pesado" y un peligroso sol por la tarde

Este domingo se esperan más de 35°C con viento norte y un cierre inestable con ráfagas fuertes y chance de lluvias y tormentas. A cuidarse.

El calor se hará sentir con fuerza este domingo en Neuquén.

Algo se está cocinando este domingo en Neuquén y el Alto Valle , con el pronóstico de calor extremo . Pero no todo es calor. Hay una mezcla de nubes, viento norte y esa inestabilidad que promete un final de jornada movido. Si este fin de semana era el ideal para salir, caminar o simplemente disfrutar al aire libre, el pronóstico invita -más bien obliga- a revisar los planes y prepararse para un domingo de clima cambiante, pesado y con final abierto.

De entrada, el día arrancó con una mínima cercana a los 15°C, pero esa frescura, pero fue sol una ilusión de la mañana. El cielo estará mayormente nublado, sin bloquear del todo el sol, pero perop con un peligroso índice UV en hora del mediodía y por la tarde, que invita a cuidarse por lo extremo de los rayos.

La temperatura máxima trepará a 35–36°C, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas (AIC). Un domingo digno de diciembre neuquino, con el termómetro que va a empujar fuerte en horas de la tarde, especialmente alrededor de las 17.

Balneario Rio Grande Calor - Bañeros (16) Los guardavidas en la costa del río Limay en Neuquén. Claudio Espinoza

El viento del norte (y nosoeste) será el otro protagonista. Empezará moderado, entre 13 y 22 km/h por la mañana, pero irá encontrando fuerza con el correr del día. Ya hacia la tarde, cuando el calor esté en su punto más alto, las ráfagas podrían moverse en el rango de 42 a 50 km/h, con picos de hasta 52 km/h hacia la noche. Un combo clásico: calor, viento y esa sensación de que se acerca un cambio brusco de tiempo.

Calor en Neuquén: ¿Hay alerta de tormentas?

Si bien durante la mañana y la tarde la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, hacia la noche el escenario gira. La inestabilidad crece y la chance de precipitaciones sube a 10 a 40%, con la posibilidad concreta de chaparrones aislados o alguna tormenta eléctrica.

No hay una alerta severa, pero sí lo suficiente para sorprender a más de uno si está en la calle o si dejó algo sin asegurar en el patio.

Este domingo en Neuquén será un día típico de calor pesado, ventoso y con un final de jornada que puede traer lluvia, viento fuerte y un respiro térmico. Ideal para hidratarse, evitar el sol directo en las horas de mayor temperatura, y, por las dudas, no dejar nada liviano suelto al aire libre.

Tormentas aisladas en la noche del lunes

El feriado mantendrá el calor, con una máxima de 35°C, y el riesgo de inestabilidad se trasladará a la noche. Se anticipa 35°C de máxima.

Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas. El viento aumentará a 32-41 km/h desde el Noreste (NE), con ráfagas de 51 a 59 km/h.

El Pronóstico en la Costa y la Cordillera

Las Grutas (Costa Atlántica)

El destino costero ofrece un panorama más templado y estable, ideal para disfrutar de la playa.

Domingo 7: El sol continuará con cielo despejado y una máxima de 26°C .

El sol continuará con cielo y una máxima de . Lunes 8: El cielo estará cubierto con una máxima de 28°C. Se esperan lluvias débiles y dispersas por la noche

SMAndes_FedericoSoto Turismo-09.JPG Federico Soto

San Martín de los Andes

El clima en la montaña será mucho más inestable, especialmente hacia el final del fin de semana.