Cuáles son las tres pickups nacionales que superaron los $100 millones: qué traen

El cierre de 2025 trajo cambios en el mapa de precios, y por primera vez el segmento tiene productos que alcanzaron las nueve cifras. Todos los detalles.

Las tres versiones más caras de la gama de Volkswagen Amarok ya superaron los $100 millones.

El mercado de las pickups medianas volvió a moverse con fuerza en diciembre , y superó un umbral que modifica el mapa interno del segmento : en el último mes de 2026 hubo que sumar un dígito a la pizarra de precios, porque por primera vez hay modelos fabricados en Argentina en el mercado están listados por encima de los $100 millones .

Los ajustes de diciembre mostraron diferencias claras entre fabricantes. Mientras Toyota , Nissan y Fiat aplicaron subas cercanas al 1%, Volkswagen avanzó alrededor del 7% en todas las configuraciones de la Amarok . Ese comportamiento la empujó a lo más alto del ranking de precios en la oferta local, dejando atrás los valores que exhibía en noviembre.

El resto del mercado tuvo un movimiento más moderado. Renault actualizó los valores de la Alaskan con incrementos de alrededor del 3,5%, la Chevrolet S10 mostró variaciones nulas o muy leves y la Ford Ranger mantuvo sin cambios sus configuraciones existentes, aunque sumó nuevas alternativas . En paralelo, los modelos importados desde China continuaron expresados en dólares y sin alteraciones.

Las pickups nacionales que superaron los $100 millones

La única marca con versiones por encima de los $100 millones es Volkswagen, y lo logró con tres variantes de la Amarok. Todas integran el conjunto de configuraciones V6 con tracción integral y transmisión automática de ocho velocidades. Se trata de las Amarok Extreme V6 AT (con precio de lista de $102.774.850), Amarok Hero V6 AT (también $102.774.850) y Amarok Black Style V6 AT ($103.094.900), que pasaron esa barrera tras los ajustes aplicados este mes, del 1% en toda la gama.

volkswagen amarok hero 1 La Volkswagen Amarok Hero V6 AT tiene un precio de lista de $102.774.850. Foto: Volkswagen

Las tres comparten el mismo motor turbodiésel 3.0 de 6 cilindros en V, capaz de entregar 258 CV a 4000 rpm y un torque de 580 Nm entre 1400 y 3000 rpm. También ofrecen sistema start/stop, un consumo mixto de 7,6 litros cada 100 km y una velocidad máxima de 169 km/h. La tracción integral y la caja automática secuencial de ocho marchas completan un esquema mecánico común en estas variantes.

En dimensiones, tampoco presentan diferencias entre sí: miden 5.350 mm de largo, 1.945 mm de ancho sin espejos y 1.851 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.097 mm. Además, comparten neumáticos 255/50 R20, tanque de 80 litros, altura libre al piso de 245 mm, capacidad de vadeo de 500 mm y un remolque con frenos de 3.080 kg.

Qué traen las Amarok más caras del mercado

volkswagen amarok black style 1 En la Volkswagen Amarok Black Style, como su nombre lo indica, predomina el color negro. Foto: Volkswagen

En materia de equipamiento, las tres configuraciones mantienen un nivel similar. Incluyen climatizador bizona, asientos delanteros calefaccionables con ajuste eléctrico en altura para el conductor y ajuste lumbar, tapizados de cuero, cierre centralizado con comando a distancia y vidrios eléctricos en ambas filas. También suman espejos exteriores eléctricos y térmicos, espejo interior antideslumbrante automático, faros con encendido y apagado automático, antiniebla delanteros y traseros, dirección asistida hidráulica progresiva, llantas de aleación y sensores de estacionamiento adelante y atrás, con cámara de visión trasera.

El apartado de conectividad incluye en todas equipo de sonido con AM/FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, seis parlantes, conexiones auxiliar y USB, interfaz Bluetooth, pantalla táctil de 9 pulgadas, navegador satelital y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

volkswagen amarok hero 2 Al igual que en otros apartados, el interior de los tres modelos de Amarok que superaron los $100 millones son muy similares: las diferencias son mínimas. Foto: Volkswagen

La dotación de seguridad también es la misma en los tres casos: distribución electrónica de frenado, asistencia en frenada de emergencia, control de estabilidad, control de tracción y sistema de bloqueo electrónico del diferencial. Incorporan airbags frontales, laterales delanteros y de cortina, anclajes para sillas infantiles, control de ascenso y descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos y sistema de advertencia de salida de carril, además del sensor de lluvia.

¿Y las diferencias entre ellas cuáles son, entonces? La realidad es que son todas estéticas: cambian algunas decisiones de terminación tanto en el interior como en el exterior de la pickup, los colores de carrocería disponibles y otros detalles como las insignias externas. El resto (equipamiento, confort, seguridad y tecnología) es exactamente el mismo: todo lo mejor que VW tiene para ofrecer en el mercado argentino.