Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Pisa fuerte en el segmento de las pickups y es uno de los vehículos más patentados del país. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

En el último tramo del año, la Ford Ranger mantiene un desempeño sólido dentro del mercado argentino y continúa siendo una de las pickups más elegidas del país. Según los datos de patentamientos de noviembre, volvió a ubicarse entre los modelos destacados del segmento y cerró otro mes de fuerte presencia comercial. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

La Ford Ranger comenzó a producirse en la planta bonaerense de Pacheco en noviembre de 1996 y, desde entonces, supera ampliamente el millón de unidades fabricadas en la Argentina . Solo de la generación actual -que ya cumplió dos años en línea de montaje- se produjeron más de 130 mil unidades, consolidando su posición como uno de los productos estratégicos de la marca en el Cono Sur.

Este modelo, insignia del mercado nacional de pickups , se destaca por su chasis reforzado , su robustez general y una gama de motorizaciones que contempla desde el eficiente 2.0 turbodiésel hasta el poderoso 3.0 V6 biturbo de 250 CV. Además, la actualización presentada en 2023 sumó más tecnología, mejores asistencias a la conducción y un salto en seguridad con siete airbags de serie y ADAS avanzados.

Ford Ranger: así son sus patentamientos en 2025

Según el informe de patentamientos de noviembre 2025 de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ford Ranger se mantiene entre los modelos más vendidos del país: fue el sexto vehículo liviano más patentado del mes, con 1.215 unidades registradas.

ford ranger 1200x678 Ford Ranger, una pickup ideal para hacer off-road. Ford Argentina

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, la Ranger suma 23.969 unidades y se consolida como una de las pickups medianas más elegidas del mercado argentino, ubicándose por detrás de la Toyota Hilux y muy cerca de la Volkswagen Amarok dentro del segmento.

Acumulado enero–noviembre 2025: modelos líderes

Toyota Yaris: 29.551 unidades Fiat Cronos: 29.138 Toyota Hilux: 28.959 Peugeot 208: 28.251 Ford Ranger: 23.969 Volkswagen Amarok: 22.959

A nivel general, el mercado de los autos 0km en Argentina patentó 34.905 vehículos en noviembre, una baja mensual del 33,2% en comparación con octubre, pero acumula un crecimiento del 49,7% contra 2024, con 587.666 unidades registradas en los primeros once meses del año.

Así es la nueva versión que se suma a la Ford Ranger

Sobre el cierre del año, la gama de la pickup nacional suma una variante clave: Ford Ranger XLT 3.0L V6 Cabina Doble 4WD Automática,. Se fabrica en la planta de General Pacheco y utiliza el conocido motor 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm, asociado a una caja automática de 10 velocidades y tracción 4×4 desconectable con reductora y bloqueo de diferencial trasero, un conjunto mecánico que ya es uno de los grandes argumentos de la oferta Ranger.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6, la nueva versión que se sumó a la gama. Ford Argentina

En equipamiento, la XLT V6 se posiciona como una opción muy completa: suma tapizados de cuero ecológico, butaca del conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones, volante revestido en cuero, espejo retrovisor fotocromático, cargador inalámbrico para celular, tablero digital de 8" y pantalla multimedia táctil de 10" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y cámara de marcha atrás.

Además, incorpora varias asistencias a la conducción del paquete Ford Co-Pilot 360, entre ellas mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control automático de luces altas y siete airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor).

Ford Ranger: Ficha técnica y versiones en Argentina

A continuación se destacan todas las versiones de la pickup Ford Ranger que se comercializan en la Argentina.

Ranger XL 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 (MT6): e s la puerta de entrada a la gama, pensada para flotas y uso laboral. Monta el motor 2.0 Turbo de 170 CV y 405 Nm, con caja manual de 6 marchas, y tracción 4x2 o 4x4 según la configuración. De serie incluye siete airbags, pantalla táctil de 10" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y control de estabilidad, lo que la convierte en una versión de entrada pero bien equipada en seguridad y conectividad.

Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 (MT6): mantiene el motor 2.0 Turbo de 170 CV, caja manual y tracción 4x2, pero suma más confort y funcionalidad respecto de la XL: llantas de aleación de 17", cámara y sensores traseros de estacionamiento, detalles de terminación superiores y un enfoque de uso mixto trabajo–ciudad, ideal para quien necesita una pickup equipada pero aún racional en precio.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6. Ford

Ranger XLS 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática : es la puerta de entrada al motor grande: incorpora el 3.0 V6 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm, caja automática de 10 velocidades y tracción 4WD con reductora. Se destaca por los frenos a disco en las cuatro ruedas y el sistema de gestión de terrenos, que ajusta la respuesta del vehículo según el tipo de superficie, lo que la vuelve muy atractiva para trabajo pesado y uso intensivo fuera del asfalto.

Ranger Black 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 (MT6): es una edición especial con foco en la estética: utiliza el 2.0 Turbo de 170 CV con caja manual y tracción 4x4, pero agrega llantas de aleación de 18", detalles exteriores en negro, barra San Antonio, estribos y accesorios específicos. En equipamiento incluye cámara y sensores traseros de estacionamiento, manteniendo un buen equilibrio entre imagen, capacidades off-road y precio.

Ranger XLT 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 Automática: e n el nivel XLT aparece el motor 2.0 Bi-Turbo de 210 CV y 500 Nm, siempre con caja automática de 10 marchas, en variantes 4x2 y 4x4. Estas versiones suman un salto claro en confort y tecnología: asientos de cuero ecológico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, más detalles cromados y un mayor paquete de equipamiento orientado al uso cotidiano y a los viajes largos.

Nueva Ranger XLT 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática : es la nueva incorporación a la gama y la primera XLT con el V6 3.0 de 250 CV y 600 Nm, tracción 4WD con reductora y caja automática de 10 velocidades. Combina el carácter mecánico de las versiones tope de gama con el equilibrio de equipamiento del nivel XLT: tapizados de cuero ecológico, butaca del conductor eléctrica, tablero digital de 8", pantalla de 10", cargador inalámbrico y varias asistencias del paquete Ford Co-Pilot 360 (mantenimiento de carril, frenado autónomo, control automático de luces altas, entre otras), siempre con siete airbags de serie.

Ranger Limited (LTD) 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 Automática: Es una de las versiones más completas con motor 2.0 Bi-Turbo, siempre 4x4 automática. Suma sistema de gestión de terrenos, sistema de mantenimiento de carril, un paquete más amplio de ADAS, mayor dotación de confort y detalles exteriores de corte más “premium”, apuntando al usuario que prioriza equipamiento y tecnología sin ir al V6.

Ranger Limited+ (LTD+) 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: es el techo de la gama turbodiésel convencional: equipa el motor 3.0 V6 de 250 CV y 600 Nm, tracción 4WD y caja automática de 10 marchas. Se diferencia por la pantalla multitáctil de 12", el panel de instrumentos digital de 12,4", el control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y centrado de carril, además de un paquete ADAS completo. Es la versión orientada a quien quiere el máximo nivel de confort, tecnología y seguridad dentro de la línea Ranger.

Cuánto sale una Ford Ranger en diciembre 2025

Luego un leve aumento que la terminal aplicó en su línea de producción, estos son los precios de lista de la Ford Ranger actualizados a diciembre 2025: