Neuquén habilita sectores "pet friendly" en todos los balnearios: habrá controles y multas por incumplimientos

Se aprobó una ordenanza que habilita espacios delimitados para mascotas en cada balneario de Neuquén, con pautas de cuidado y fiscalización municipal.

Neuquén contará por primera vez con sectores habilitados para que los vecinos puedan disfrutar del río junto a sus mascotas. La medida quedó aprobada por el Concejo Deliberante y permitirá que perros y otros animales domésticos accedan a áreas específicas dentro de todos los balnearios de la ciudad . Así lo confirmó la concejal del MPN, Victoria Fernández , una de las impulsoras de la iniciativa.

La ordenanza se sancionó este jueves y establece que cada balneario habilitado deberá contar con un espacio delimitado para la permanencia de mascotas, bajo criterios de tenencia responsable y con pautas claras de convivencia.

Según explicó Fernández, la propuesta original contemplaba la posibilidad de crear un único balneario para animales, pero terminó descartándose por motivos de acceso y comodidad. “Los balnearios están distribuidos en toda la ciudad. Si vivís cerca del municipal, no te vas a ir hasta Balsa Las Perlas. Por eso se definió que cada balneario habilitado tenga su propio espacio , delimitado y señalizado”, detalló en diálogo con LM Neuquén .

calor rio Gatica y rio grande (8).JPG perros en el río

La superficie exacta de cada sector no quedó fijada en la ordenanza: será definida por el Ejecutivo municipal. No obstante, ya se trabaja en la implementación inmediata para que los espacios comiencen a funcionar durante esta temporada. “Lo que hablamos es que deben ser sectores con sombra, cómodos y adecuados para estar con los perros. Esa definición la tomará la autoridad de aplicación”, indicó.

Cada área contará con señalética específica del municipio que recordará las pautas obligatorias de convivencia para quienes ingresen con sus mascotas.

Reglas de uso: correas, bolsitas y bozales según el caso

El acceso estará permitido siempre y cuando se respeten las normas de cuidado responsable:

Uso obligatorio de correa .

Bolsa para recoger la suciedad del animal.

Bozal para mascotas con temperamento especial.

PERROS EN EL RIO (4).jpg Claudio Espinoza

“Todas las pautas que ya existen para el cuidado responsable se mantienen. La idea es ordenar una práctica que hoy ya ocurre, porque mucha gente llevaba sus animales pese a la prohibición”, explicó la concejal.

Habrá controles municipales y multas por incumplir las normas

Fernández remarcó que una de las razones para avanzar con esta ordenanza fue justamente la falta de regulación efectiva. “Hoy había una prohibición que no se correspondía con la realidad. Los animales forman parte de la familia y la gente los llevaba igual. Eso generaba conflictos entre vecinos porque no estaba claro qué se podía hacer y qué no”, sostuvo.

Con la nueva normativa, el municipio —a través del área de Bienestar Animal— realizará controles para garantizar el cumplimiento de las reglas, especialmente en relación a la higiene y el comportamiento de las mascotas. Quienes no respeten las pautas podrán recibir infracciones ya contempladas en el Código Contravencional.

¿De cuánto son las multas? Las multas aplicables a casos vinculados a los balnearios van desde 50 a 60 módulos, aunque algunas infracciones más graves previstas en otras normativas pueden ascender hasta los 300 o 400 módulos.

SFP Paseo de la Costa - Sandra Canale - Gatica Perro Rio Limay.JPG Sebastian Fariña Petersen

El valor de cada módulo equivale al 50% del litro de nafta Súper del ACA, por lo que el monto económico varía según la actualización del combustible.

Además, el Concejo trabaja para que, en casos de reincidencia, puedan incorporarse tareas comunitarias, como limpieza de costas, para quienes incumplan de manera sistemática.

Una demanda vecinal y una medida para evitar conflictos

Para Fernández, la ordenanza responde tanto a una necesidad de las familias con mascotas como a los reclamos de quienes se veían afectados por la falta de reglas claras. “Es una demanda de los vecinos que tenemos mascotas, pero también de quienes no quieren animales cerca. La prohibición no se cumplía y eso generaba conflictos. Ahora habrá un marco regulatorio y control”, señaló.

Primer dia del año en el rio.jpg perros en el río

La concejal destacó que el objetivo final es mejorar la convivencia en los balnearios y evitar situaciones de tensión durante la temporada estival, cuando miles de personas concurren a las costas neuquinas.

Con la aprobación, el municipio ya trabaja para habilitar los nuevos sectores “pet friendly” en los balnearios de la ciudad, que comenzarán a funcionar en las próximas semanas.