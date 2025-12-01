¿Fiat Titano o RAM Dakota? En qué se diferencian las pickups nacionales que se hacen en Córdoba

Ambas camionetas se fabrican con la misma matriz de Stellantis. A quién apunta cada una según su configuración.

El furor por las pickups medianas no se detiene en la Argentina y, en ese contexto, el reciente lanzamiento de la RAM Dakota abre un interrogante: ¿Qué pickup me compro entre la nueva mediana de la marca americana y su hermana, la Fiat Titano ?. Son dos propuestas nacionales, pensadas para trabajo y uso familiar, que llegan al corazón de un segmento donde ya mandan Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, pero que ahora suma estos nuevos jugadores con sello de Stellantis .

Más allá del logo en cada trompa, estas pickups comparten mucho más de lo que parece: se fabrican la planta de Ferreyra, en Córdoba, usan el mismo motor turbodiésel y apuntan a posicionar a la Argentina como un polo regional de exportación de pickups. Sin embargo, cada una tiene una personalidad bien marcada: la Fiat Titano se presenta como la heredera de la tradición de trabajo de la marca italiana, mientras que la RAM Dakota apuesta a una imagen más aspiracional.

Con este telón de fondo, la comparación entre RAM Dakota y Fiat Titano se vuelve inevitable. Son dos pickups que comparten base mecánica pero se enfocan en públicos distintos: uno más ligado al trabajo duro y al uso mixto, y otro que suma un plus de diseño e imagen de marca.

¿Qué pickup me compro? Fiat Titano o RAM Dakota

En mecánica, tanto la Fiat Titano como la RAM Dakota recurren al mismo motor turbodiésel Multijet 2.2 de 200 CV y 450 Nm, asociado a una caja automática de ocho marchas y tracción 4x4 con diferentes modos de manejo. En la Titano, esta configuración se combina con una suspensión que ofrece buen confort de marcha en ripio o fuera del asfalto y una capacidad de carga de alrededor de 1 tonelada, más una capacidad de remolque que llega hasta los 3.500 kg.

Fiat Titano La nueva Fiat Titano. Foto: Stellantis.

La Fiat Titano se presenta con una gama amplia, con cinco versiones: dos claramente orientadas al trabajo, dos pensadas para uso mixto y una tope de gama enfocada en el ocio y el uso personal. Esa variedad permite cubrir desde el productor agropecuario que necesita una pickup de carga hasta quien busca una camioneta para viajar en familia sin resignar robustez.

A eso se suma un paquete de seguridad muy completo, con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, cámara 360° y seis airbags, además de detalles de confort como climatizador bizona, tapizados de cuero y centro multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica.

La RAM Dakota, en cambio, debuta en Argentina con una estrategia distinta: por ahora solo se ofrecen las versiones Warlock y Laramie, ambas ubicadas en la parte alta de la gama. Comparte el motor 2.2 de 200 CV, la caja automática de ocho velocidades y la tracción integral permanente con modos Normal, Sport, Arena y Nieve.

Por fuera, la Warlock apunta a un look más off-road, con plásticos negros y llantas de 17”, mientras que la Laramie muestra un estilo más elegante, con cromados, llantas de 18” y una firma lumínica específica. En el interior aparecen el tapizado de cuero, el climatizador bizona, la pantalla central de 12,3”, instrumental digital de 7” y una cámara de 540° que incluso permite ver “a través” del piso para facilitar el manejo off-road.

Diseño y confort en las pickups nacionales

La cabina de la Fiat Titano muestra una presentación sobria, con materiales pensados para resistir el uso intensivo, pero no por eso se queda atrás en conectividad: ofrece centro multimedia con compatibilidad inalámbrica, arranque sin llave, múltiples tomas USB y un puesto de conducción cómodo para quien pasa muchas horas al volante.

Fiat Titano Entre el equipamiento, la Fiat Titano viene con una cámara todoterreno de 360 grados con proyección 3D. Foto: Stellantis.

La RAM Dakota Laramie se siente todavía más cercana a un SUV de alta gama que a una chata de trabajo. El diseño del tablero es moderno, la calidad de materiales se ubica entre las mejores del segmento y la posición de manejo es cómoda, con butacas de amplio reglaje eléctrico.

Capacidad de trabajo y comportamiento

A la hora de enfrentar caminos de ripio, barro o pendientes pronunciadas, la Fiat Titano muestra una combinación interesante: chasis robusto, buena capacidad de carga y un sistema de tracción que permite aprovechar el torque del 2.2 turbodiésel.

Fiat Titano El centro multimedia con pantalla de 10 pulgadas de la nueva Fiat Titano. Foto: Stellantis.

La RAM Dakota, por su parte, suma algunos elementos diferenciales: el sistema de tracción ofrece modos 4x2, 4x4 alta con reparto automático y 4x4 baja con reductora 4:1, además de bloqueo de diferencial trasero, algo que la posiciona muy bien para un uso off-road más exigente.

Precios y financiación en Argentina

Si se piensa en el bolsillo, la RAM Dakota se ubica de entrada en la franja alta del segmento. Los precios de lanzamiento son de $69.000.000 para la versión Warlock y $71.000.000 para la Laramie, con una propuesta fuerte de financiación: 12 cuotas a tasa 0% hasta $30.000.000, además de líneas UVA en hasta 60 meses y créditos específicos para sectores como petróleo, minería y agro.

Fiat Titano Todas las versiones tienen una capacidad de carga de hasta 1.020 kilogramos. Foto: Stellantis.

La Fiat Titano, en cambio, juega con una ventaja estructural: su gama más amplia permite ofrecer versiones de trabajo y mixtas que, en la práctica, la acercan a un público que necesita una pickup nacional robusta pero que no necesariamente busca una tope de gama.

Versiones y precios de la Fiat Titano:

Fiat Titano Endurance MT 4x2 - $49.574.000

Fiat Titano Endurance MT 4x4 - $52.468.000

Fiat Titano Freedom MT 4x4 - $57.775.000

Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4 - $63.444.000

Fiat Titano Ranch AT 4x4 - $68.510.000

¿Fiat Titano o RAM Dakota?

A la hora de responder la pregunta, la clave pasa por el uso principal que se la vaya a dar. Para quien prioriza versatilidad y capacidad de trabajo, la Fiat Titano aparece como una opción muy lógica, capaz de combinar campo, ciudad y ruta sin dramas.

Para quien busca una pickup con impronta más distintiva, interior cercano al de un SUV de alta gama y un paquete de lanzamiento con financiación agresiva, la RAM Dakota se perfila como la alternativa más atractiva dentro de las nuevas camionetas fabricadas en Córdoba. En ambos casos, se trata de pickups modernas, seguras y potentes, que consolidan el rol de la Argentina como uno de los polos más importantes de producción de chatas medianas en la región.