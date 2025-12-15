Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Está en el podio de las pickups más patentadas del mercado local. Modelos, versiones y el retoque que aplicó la terminal en su precio este mes.

Fabricada en la Argentina, con una fuerte presencia en los patentamientos y una gama que sigue ampliándose, Volkswagen Amarok se mantiene como una de las pickups medianas más importantes del mercado local. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Producida en la planta de General Pacheco, la Amarok consolidó su lugar gracias a una combinación de factores: robustez estructural , motorizaciones turbodiésel probadas -con el V6 más potente del segmento- y una propuesta que logra equilibrar uso laboral, confort de y desempeño en ruta. En un mercado donde las chatas medianas tienen cada vez más peso, este modelo sigue destacándose en el segmento.

Además, el buen momento comercial de la Amarok no se explica solo por su presente. Desde Volkswagen ya confirmaron que el futuro de esta pickup nacional incluirá una versión híbrida, prevista para 2027 , lo que apunta a reforzar su liderazgo en una nueva etapa marcada por la electrificación y la eficiencia, sin resignar capacidad ni prestaciones.

Volkswagen Amarok: cómo le fue en los patentamientos

Según los datos oficiales presentados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) se patentaron 916 unidades de Volkswagen Amarok en noviembre, una cifra que la coloca como el noveno vehículo más patentado del mes y como la tercera pickup, luego de Toyota Hilux (1.831) y Ford Ranger (1.215).

volkswagen amarok planta pacheco La Volkswagen Amarok se produce en la planta de General Pacheco. VW Argentina

En lo que respecta al acumulado anual (enero-noviembre 2025), la Amarok figura un poco más arriba, ocupando el sexto puesto. El ranking se detalla a continuación:

Toyota Yaris – 30.539 unidades Fiat Cronos – 29.710 Toyota Hilux – 29.635 Peugeot 208 – 28.959 Ford Ranger – 24.775 Volkswagen Amarok – 22.959 Volkswagen Polo – 20.984 Toyota Corolla Cross – 18.542 Chevrolet Tracker – 17.647 Peugeot 2008 – 15.214

A nivel mercado general, en octubre se patentaron 51.982 autos 0km lo que representó una baja mensual del 7,6% frente a septiembre, pero un crecimiento interanual del 16,9%. En el acumulado enero–octubre, el mercado ya supera las 552.000 unidades, con una suba superior al 55% frente a 2024, contexto en el que Amarok sigue siendo una de las grandes protagonistas.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más amplias del segmento, con 11 versiones pensadas para distintos usos, desde trabajo intensivo hasta un enfoque más recreativo y premium. Toda la oferta se apoya en motorizaciones turbodiésel, con tres configuraciones mecánicas bien definidas.

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok, un producto nacional. Volkswagen

En la base de la gama aparecen los motores 2.0 TDI, disponibles con 140 o 180 CV, asociados a cajas manuales o automáticas, y opciones de tracción simple o integral según versión. Son variantes pensadas para quienes priorizan capacidad de carga, robustez y costos de operación contenidos.

En lo más alto se ubican las versiones V6, impulsadas por el conocido 3.0 TDI de 258 CV, que sigue siendo el motor más potente entre las pickups medianas que se venden en Argentina. Estas variantes incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y un enfoque claramente más rutero y prestacional, sin resignar aptitudes off-road.

Interior Amarok

En términos de equipamiento, toda la gama Amarok incluye de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect, volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero y múltiples puertos USB. Las versiones más completas suman asistencias a la conducción, llantas de mayor tamaño, tapizados de cuero, detalles estéticos exclusivos y sistemas de seguridad avanzados, con una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg en las variantes V6.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en diciembre 2025

Volkswagen aplicó un aumento del 1% para toda la gama de Amarok en noviembre. Con ese ajuste, estos son los precios oficiales actualizados de la pickup: