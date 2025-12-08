Cuánto sale una Toyota Hilux 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Fabricada en Zárate, se destaca entre las pickups y en los patentamientos a nivel general. Cuál es el aumento en su precio que fijó la terminal este mes.

La Toyota Hilux comenzó a fabricarse en la planta bonaerense de Zárate en 1997 y desde entonces se transformó en uno de los productos industriales más importantes del país, con casi dos millones de unidades producidas. Es un modelo estratégico para Toyota Argentina y un pilar en las exportaciones regionales. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

En la actualidad, la Hilux mantiene una presencia constante tanto en el uso laboral como urbano. Su gama incluye motores turbodiésel de distinta potencia y configuraciones de cabina simple, doble y chasis, lo que le permite adaptarse a diferentes perfiles de usuarios: desde tareas de campo e industria hasta uso familiar.

Con el paso de las generaciones, el modelo incorporó mejoras en capacidad de carga , estructura, confort y tecnología. Las versiones más equipadas sumaron asistencias avanzadas a la conducción ( ADAS ), elementos de conectividad y paquetes específicos de suspensión y dirección en la variante GR-Sport.

Así el interior de la Toyota Hilux que se vende en Argentina.

Toyota Hilux: líder de patentamientos en noviembre 2025

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota Hilux fue el vehículo más patentado del país en noviembre, con 1.831 unidades, superando a modelos de autos compactos y SUVs. Esto refuerza su rol como referente absoluto del mercado.

El dato más relevante es que la Hilux no solo domina entre las pickups: en el acumulado anual de enero a noviembre se ubica como el tercer vehículo más vendido del país, con 28.959 unidades, detrás del Toyota Yaris y el Fiat Cronos.

Los cinco vehículos más patentados en noviembre 2025

Toyota Hilux – 1.831 unidades Peugeot 208 – 1.343 unidades Volkswagen Tera – 1.327 unidades Fiat Cronos – 1.261 unidades Toyota Yaris – 1.256 unidades

Top 5 acumulado enero–noviembre 2025

Toyota Yaris – 29.551 unidades Fiat Cronos – 29.138 Toyota Hilux – 28.959 Peugeot 208 – 28.251 Ford Ranger – 23.969

Toyota Hilux (1) Toyota Hilux, la pickup más patentada del país. Toyota

En el mercado general de los autos 0km en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre del año pasado. En los primeros once meses del año, el mercado acumula 587.666 unidades, equivalente a un crecimiento del 49,7% interanual.

Toyota Hilux: modelos y versiones

La Toyota Hilux es la pickup más elegida por los argentinos desde hace casi dos décadas. Fabricada en Zárate, la gama local ofrece 18 configuraciones, incluyendo cabina simple, cabina doble y chasis, todas con opciones de tracción 4x2 o 4x4 y transmisiones manuales o automáticas de seis marchas.

Toyota Hilux Toyota Hilux, una chata ideal para hacer off-road. Toyota.

La oferta mecánica está compuesta por tres motores turbodiésel:

2.4 de 150 CV y 400 Nm , orientado a tareas de uso diario y aplicaciones laborales.

, orientado a tareas de uso diario y aplicaciones laborales. 2.8 de 204 CV y hasta 500 Nm , disponible en versiones de uso mixto con mayor capacidad de remolque y respuesta en ruta.

, disponible en versiones de uso mixto con mayor capacidad de remolque y respuesta en ruta. 2.8 de 224 CV y 550 Nm (GR-Sport), con puesta a punto específica de suspensión y dirección para una conducción más precisa.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Cuál es su precio en diciembre 2025. Toyota

En seguridad, desde las versiones de entrada incorpora siete airbags, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia en pendientes. Las configuraciones superiores adicionan el paquete Toyota Safety Sense, con:

Frenado autónomo de emergencia

Control de velocidad crucero adaptativo

Alerta y mantenimiento de carril

Se lanzó una nueva Hilux a nivel mundial: ¿llega a la Argentina?

Toyota presentó a nivel global la nueva generación de Hilux, con un rediseño completo, mejoras estructurales y un enfoque mayor en eficiencia y equipamiento tecnológico. El modelo incorpora una nueva plataforma, versiones híbridas suaves y cambios en suspensión y arquitectura general que buscan mejorar confort y capacidad de carga.

Nueva Toyota Hilux 2026 La nueva Toyota Hilux fue presentada al mundo en Tailandia. Toyota

Según fuentes de Toyota citadas en el adelanto internacional, la nueva Hilux se producirá inicialmente en Asia y luego se expandirá a otras regiones. Para la Argentina, la versión producida en Zárate está confirmada: su llegada está prevista para 2027, tras la adaptación industrial de la planta local. La Hilux actual continuará fabricándose durante la transición, manteniendo la oferta completa de versiones vigentes.

Cuánto sale una Toyota Hilux 0 km con valor actualizado en diciembre 2025

Toyota Hilux está considerada como una de las pick-up con más calidad y más robustas del mercado. Una prueba es que la marca japonesa ofrece en Argentina una garantía de hasta 10 años o 200.000 km. Y un servicio de posventa de respuesta inmediata en todas las provincias.

El retoque en su precio este mes es del 1,01% por lo que estos son los precios oficiales de lista de la Toyota Hilux en noviembre 2025 en Argentina: