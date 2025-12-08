Cambian los precios de los autos usados: cuánto vale el tuyo en diciembre 2025

La Guía de Precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) es la referencia ineludible. Mirá acá todos los valores actualizados.

El mercado de los autos usados entra en diciembre con una nueva actualización que vuelve a ordenar los valores de referencia en todo el país. Como ocurre todos los meses, agencias y particulares miran de cerca la tabla que publica la Cámara del Comercio Automotor (CCA) para recalcular precios de publicación y afinar cualquier negociación.

En la recta final del año, con más consultas y operaciones como es usual, tener una guía clara se vuelve esencial. No solo para vender sin perder plata, sino también para comprar sin pagar de más por un modelo que quizá está inflado por las expectativas del mercado o por la demanda local.

Además, en plazas como Neuquén y buena parte de la Patagonia, hay una dinámica que se repite desde hace años. La preferencia regional por pickups y 4x4 suele empujar algo más los números en esos segmentos, siempre que el estado mecánico y la documentación acompañen.

Autos usados: cuánto valen en diciembre 2025

La actualización de diciembre 2025 ya está disponible dentro de la publicación mensual de la CCA, que reúne los precios de autos usados, pickups, 4x4, utilitarios y camiones nuevos y usados. En esta edición de fin de año, la entidad vuelve a ofrecer una base de consulta que es utilizada por concesionarias y vendedores particulares como punto de partida para fijar valores de mercado.

La lectura de la guía es sencilla: marca, modelo, versión y año. Con esos cuatro datos, cualquier interesado puede obtener una tasación inicial y decidir si el número que ve en los clasificados está en línea con el valor de referencia del sector.

Un punto importante para no frustrarse en la búsqueda: la CCA publica valores orientativos para unidades en estado estándar. Esto significa que un auto puede valer más si tiene kilometraje bajo comprobable, historial de servicios consistente o un estado estético superior al promedio. Y también puede valer menos si hay detalles de mecánica, chapa o interior que exijan inversión inmediata.

Autos usados: gastos que hay que tener en cuenta

Otro aspecto que suele generar sorpresas es el costo total de la operación. La guía de precios no incluye ítems clave que aparecen al momento de firmar.

Entre ellos están los informes de dominio, la verificación policial, el grabado de autopartes cuando corresponde, la VTV o revisión equivalente, y eventuales deudas de patentes o multas. Para el vendedor, llegar con todo resuelto suele marcar una diferencia enorme: transmite seguridad y permite sostener mejor el precio pedido.

Además, en un escenario donde el comprador compara mucho más que antes, tener el auto “listo para transferir” puede ser el detalle decisivo que incline la balanza a favor de una unidad frente a otra similar.