Autos La Mañana autos usados Ventas de récord de autos usados: cuánto salen los 10 más vendidos

Según las agencias, la estabilidad de los precios fue la clave de septiembre. Qué se espera para el cierre de 2025.







Volkswagen Gol.

El mercado de autos usados volvió a sorprender: septiembre fue el mejor mes de la historia para el sector, con un volumen que consolida la recuperación de las agencias en todo el país. Según los datos de la CCA, se transfirieron 171.364 unidades, 5,45% más que un año atrás y 2,29% por encima de agosto. La estabilidad de precios y la mayor oferta explican buena parte del salto, de acuerdo con los operadores.

El interior del país empujó con fuerza, con subas destacadas en Formosa, Neuquén y Catamarca, entre otras jurisdicciones, mientras que CABA mostró el incremento más moderado. Para el sector, si el ritmo se mantiene, 2025 puede cerrar por encima de 1,8 millones de transferencias de autos usados.

En el ránking por modelos, Volkswagen Gol/Trend mantuvo su reinado y volvió a ser el preferido; lo siguieron Toyota Hilux y Chevrolet Corsa/Classic. También se ubicaron entre los diez Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Ford EcoSport, Peugeot 208, Toyota Corolla, Fiat Palio y Ford Fiesta. Es, en líneas generales, una lista clásica, con fuerte presencia de pickups y compactos confiables, valores seguros en el mundo de los autos usados.