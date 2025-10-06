Ventas de récord de autos usados: cuánto salen los 10 más vendidos
Según las agencias, la estabilidad de los precios fue la clave de septiembre. Qué se espera para el cierre de 2025.
El mercado de autos usados volvió a sorprender: septiembre fue el mejor mes de la historia para el sector, con un volumen que consolida la recuperación de las agencias en todo el país. Según los datos de la CCA, se transfirieron 171.364 unidades, 5,45% más que un año atrás y 2,29% por encima de agosto. La estabilidad de precios y la mayor oferta explican buena parte del salto, de acuerdo con los operadores.
El interior del país empujó con fuerza, con subas destacadas en Formosa, Neuquén y Catamarca, entre otras jurisdicciones, mientras que CABA mostró el incremento más moderado. Para el sector, si el ritmo se mantiene, 2025 puede cerrar por encima de 1,8 millones de transferencias de autos usados.
En el ránking por modelos, Volkswagen Gol/Trend mantuvo su reinado y volvió a ser el preferido; lo siguieron Toyota Hilux y Chevrolet Corsa/Classic. También se ubicaron entre los diez Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Ford EcoSport, Peugeot 208, Toyota Corolla, Fiat Palio y Ford Fiesta. Es, en líneas generales, una lista clásica, con fuerte presencia de pickups y compactos confiables, valores seguros en el mundo de los autos usados.
Para el comprador, el dato fuerte es que los valores de referencia muestran estabilidad frente a meses previos. A continuación, una guía orientativa de lo que piden las agencias por los 10 autos usados más vendidos, tomando como base la Guía Oficial de Precios (octubre 2025) y las versiones y años más buscados en el mercado local.
Autos usados: cuánto salen los 10 más vendidos (valores orientativos)
- Volkswagen Gol / Trend: 9.313 unidades.
Precio: US$ 8.000 a 10.500 para unidades 2013–2016 bien mantenidas (1.6, Pack I/II). Clásico indiscutido por repuestos accesibles y bajo costo de uso.
- Toyota Hilux (cabina doble 4x2/4x4): 6.292 unidades.
Precio:US$ 22.000 a 35.000 en 2013–2017. Referente por robustez, reventa y posventa.
- Chevrolet Corsa / Classic (1.6 / 1.4): 4.843 unidades.
Precio: US$ 6.500 a 8.500 en 2012–2016. Apuesta económica para ciudad y trabajo liviano.
- Ford Ranger (XLS/XLT 2.2–3.2): 4.633 unidades.
Precio: US$ 20.000 a 33.000 en 2013–2017. Fuerte en capacidad de carga y oferta de repuestos.
- Volkswagen Amarok (2.0 TDI 4x2/4x4): 4.602 unidades.
Precio: US$ 20.000 a 34.000 en 2013–2017. Valorada por su confort de marcha.
- Ford EcoSport (1.6/2.0 / 1.5 Dragon): 3.620 unidades.
Precio: US$ 8.500 a 13.500 en 2013–2018. Un SUV chico con mantenimiento previsible.
- Peugeot 208 (1.5/1.6): 3.529 unidades.
Precio: US$ 9.500 a 16.500 en 2015–2020. Combina seguridad, equipamiento y consumo contenido.
- Toyota Corolla (1.8/2.0): 3.379 unidades.
Precio: US$ 12.500 a 20.000 en 2014–2019. Históricamente el sedán más confiable de su clase.
- Fiat Palio (1.4/1.6): 3.141 unidades.
Precio: US$ 6.000 a 9.000 en 2013–2016. Opción popular por su simpleza mecánica.
- Ford Fiesta (Kinetic 1.6): 2.917 unidades.
Precio: US$ 7.500 a 10.500 en 2013–2017. Buen equipamiento de seguridad y tenida.
Cuánto vale tu auto usado en octubre de 2025
La actualización de octubre 2025 ya rige y marca el “piso técnico” para cada auto usado según marca, modelo, versión y año.
Claves para comprar con la cabeza fría
- Documentación y verificación: en los autos usados, pedir informe de dominio e informe técnico; revisar VTV donde aplique.
- Historial de servicio: buscar libreta o comprobantes; la conservación pesa tanto como el año.
- Prueba de manejo: chequear ruidos, alineación, frenado y funcionamiento de electrónica.
- Costos fijos: calcular patente, seguro y mantenimiento antes de cerrar.
