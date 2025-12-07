Cuánto sale una Honda Wave con valor actualizado en diciembre 2025

Fabricada en Argentina, fue una de las motos más patentadas en noviembre y está segunda en el año. Características y versiones de este modelo emblemático.

La Honda Wave es, desde hace años, una de las motos urbanas más elegidas del país. Su bajo consumo, mantenimiento económico y la confiabilidad mecánica característica de la marca japonesa la convirtieron en una opción ideal para todo tipo de usuarios : quienes buscan su primera moto. ¿Cuánto sale una Honda Wave en diciembre de 2025?

A lo largo de 2025, la Wave volvió a demostrar por qué es uno de los modelos con mayor presencia en los reportes de patentamientos. Mes tras mes se mantuvo en lo más alto del ranking , incluso en períodos de alta competencia entre marcas y en un contexto donde el segmento de baja cilindrada sigue siendo el más fuerte del mercado argentino.

Con el cierre del año, muchos usuarios están buscando comprar este modelo, que sigue siendo uno de los pilares de la industria local gracias a su fabricación nacional en la planta de Honda en Campana.

Honda Wave: así fueron sus patentamientos en noviembre 2025

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) publicó su reporte de noviembre y Honda Wave volvió a encabezar el ranking mensual con 5.186 unidades patentadas, superando a Gilera Smash (4.914), Keller KN110-8 (3.716), Motomel Blitz 110 (3.296) y Corven Energy 110 (2.873) .

Moto Wave Honda Wave, en el podio de pantetamiento de motos en el país. Honda

Este rendimiento mensual consolida una brecha cada vez más amplia en el acumulado anual. Entre enero y noviembre de 2025, Honda Wave se mantiene como líder indiscutida del mercado. Los resultados se detallan a continuación:

Gilera Smash – 53.152 unidades Honda Wave – 50.479 Keller KN110-8 – 43.519 Motomel Blitz 110 – 42.951 Corven Energy 110 – 33.249

Si se observan los datos generales del mercado, en noviembre se patentaron 52.192 motos en todo el país (un 17,4% menos que en octubre y un 4% más que en noviembre 2024) y el acumulado enero–noviembre llegó a 590.170 unidades, con un crecimiento del 35,4% interanual . En este contexto, Honda Wave continúa un liderazgo sostenido que mantiene de forma ininterrumpida desde 2018.

Honda Wave 110: ficha técnica y características

La Honda Wave 110 es uno de los modelos más emblemáticos del segmento Cub y una de las motos más confiables del mercado argentino. Su diseño simple, su motor robusto y su bajo consumo la volvieron una opción ideal para el uso diario, especialmente en ámbitos urbanos donde la agilidad y los costos de mantenimiento son decisivos.

Honda Wave Tablero Así luce el tablero de la Honda Wave que se vende en Argentina. Honda

El motor es un monocilíndrico de 109,1 cc, cuatro tiempos y tecnología OHC, reconocido por su durabilidad y eficiencia. Produce alrededor de 8,3 HP, suficiente para circular con soltura por la ciudad y sostener velocidades estables en avenidas o trayectos interurbanos. Este propulsor se destaca por su respuesta suave, bajo nivel de vibraciones y un rendimiento muy equilibrado.

La transmisión, uno de los aspectos más valorados por los usuarios, es semiautomática de 4 velocidades. Esto significa que la moto no utiliza embrague convencional, lo que facilita los cambios y la vuelve ideal para conductores principiantes o para quienes desean una conducción más relajada en el tránsito cotidiano.

A nivel general, estas son algunas de sus especificaciones clave:

Motor: 109,1 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, OHC.

109,1 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, OHC. Potencia: aproximadamente 8,3 HP .

aproximadamente . Caja: semiautomática de 4 marchas .

semiautomática de . Arranque: eléctrico y a pedal.

eléctrico y a pedal. Capacidad del tanque: 3,7 litros.

3,7 litros. Consumo estimado: entre 45 y 55 km/l , según el uso.

entre , según el uso. Frenos: tambor en ambas ruedas o disco delantero (según versión).

tambor en ambas ruedas o disco delantero (según versión). Suspensión: horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero.

horquilla telescópica delantera y doble amortiguador trasero. Peso aproximado: 100 kg.

Honda Wave 110 Honda Wave, un modelo ágil para moverse en la ciudad. Honda

El diseño apunta a la funcionalidad: estructura liviana, asiento largo y cómodo, parrilla trasera portaobjetos y una ergonomía que permite manejar durante largas jornadas sin fatiga. También ofrece una maniobrabilidad destacada, ideal para calles congestionadas, repartos o trayectos cortos y frecuentes. Un punto adicional es su producción nacional, que asegura disponibilidad de repuestos, servicio técnico en toda la red oficial y un precio competitivo dentro del segmento de 110 cc.

Cuánto sale una Honda Wave con valor actualizado en diciembre 2025

Honda mantuvo los precios sin cambios respecto de meses anteriores. En diciembre 2025, el valor oficial actualizado de la Honda Wave en Argentina es el siguiente: