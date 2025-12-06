Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Forma parte de los autos 0km más baratos del mercado. Cuál es el precio que fijo la terminal este mes para el citycar.

Fiat Mobi, un citycar que figura entre los 0km más baratos del país. Foto: Stellantis

En un mes complejo para el mercado automotor, marcado por caídas en los patentamientos y pocas alternativas económicas disponibles, el Fiat Mobi se mantiene firme entre los autos 0 km más accesibles de Argentina . Su propuesta urbana, de bajo consumo y mantenimiento económico, lo sostiene como una de las últimas opciones por debajo de los $30 millones. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

Fabricado en Minas Gerais (Brasil), el Mobi volvió al país en 2024 tras las restricciones a las importaciones y desde entonces recuperó su lugar como uno de los autos más baratos del mercado junto a su rival directo en el segmento A, el Renault Kwid . Con un precio bajo dentro de un mercado volátil, continúa siendo una de las puertas de entrada al 0 km para quienes buscan un auto práctico y económico para el día a día.

En diciembre, el Fiat Mobi vuelve a ubicarse como el segundo auto más barato de la Argentina , un puesto que mantiene mes a mes gracias a su precio oficial por debajo del umbral de los $27 millones.

Fiat Mobi pantalla Así luce la nueva pantalla multimedia del Fiat Mobi. Stellantis

El ranking de los autos 0 km más accesibles del mes queda así:

Renault Kwid – $26.510.000 Fiat Mobi – $26.643.000 Hyundai HB20 – $27.600.000 Fiat Argo – $29.774.000 Fiat Cronos Like 1.3 – $30.467.000 Citroën C3 VTi Feel – $30.790.000 Chevrolet Onix / Onix Plus – $30.887.900 Peugeot 208 Active – $30.890.000 Citroën Basalt VTi Live – $31.670.000 Toyota Yaris XS – $32.473.000

Fiat Mobi: mecánica, rendimiento y ficha técnica ampliada

El Mobi se caracteriza por su enfoque urbano: tamaño reducido, bajo peso, consumo moderado y un mantenimiento sencillo y económico. Pero además incorpora una configuración mecánica probada en la región que le aporta confiabilidad y costos contenidos.

Mecánica

Motor: Fire Evo 1.0 naftero, cuatro cilindros

Fire Evo 1.0 naftero, cuatro cilindros Potencia: 75 CV a 6.250 rpm

75 CV a 6.250 rpm Torque: 92 Nm a 3.850 rpm

92 Nm a 3.850 rpm Transmisión: manual de 5 velocidades

manual de 5 velocidades Tracción: delantera

delantera Velocidad máxima: 146 km/h

146 km/h Consumo urbano promedio: ~7,5 L/100 km

~7,5 L/100 km Consumo en ruta: ~5,5 L/100 km

Mobi Header El Fiat Mobi, un citycar que se destaca por sus buenos niveles de consumo. Stellantis

Esta combinación lo convierte en un modelo ideal para trayectos urbanos, con buena agilidad en el tránsito y costos reducidos tanto en combustible como en servicio técnico.

Seguridad y frenos

Frenos delanteros a disco y traseros a tambor

ABS + EBD

Alerta de frenado de emergencia

Anclajes ISOFIX en la plaza trasera

Tecnología y confort

Pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

compatible con Clúster digital de 3,5’’

Sistema de audio con 4 parlantes + 2 tweeters

Sensor de estacionamiento trasero

Aire acondicionado

Dirección asistida

Computadora de a bordo

Levantavidrios eléctricos delanteros

Apertura interna del baúl

Fiat Mobi interior

Es un equipamiento básico pero suficiente para su categoría, orientado a la funcionalidad y al uso cotidiano.

Cuánto sale un Fiat Mobi 0 km en diciembre 2025

Luego del ajuste del 1,64% establecido por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en diciembre 2025 en Argentina:

Fiat Mobi Trekking: $26.643.000

Esto lo mantiene como el segundo auto más barato del país y como una de las alternativas urbanas más económicas disponibles en el mercado argentino.