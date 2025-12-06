Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Forma parte de los autos 0km más baratos del mercado. Cuál es el precio que fijo la terminal este mes para el citycar.
En un mes complejo para el mercado automotor, marcado por caídas en los patentamientos y pocas alternativas económicas disponibles, el Fiat Mobi se mantiene firme entre los autos 0 km más accesibles de Argentina. Su propuesta urbana, de bajo consumo y mantenimiento económico, lo sostiene como una de las últimas opciones por debajo de los $30 millones. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?
Fabricado en Minas Gerais (Brasil), el Mobi volvió al país en 2024 tras las restricciones a las importaciones y desde entonces recuperó su lugar como uno de los autos más baratos del mercado junto a su rival directo en el segmento A, el Renault Kwid. Con un precio bajo dentro de un mercado volátil, continúa siendo una de las puertas de entrada al 0 km para quienes buscan un auto práctico y económico para el día a día.
Fiat Mobi: cómo quedó en el ranking de los autos más baratos
En diciembre, el Fiat Mobi vuelve a ubicarse como el segundo auto más barato de la Argentina, un puesto que mantiene mes a mes gracias a su precio oficial por debajo del umbral de los $27 millones.
El ranking de los autos 0 km más accesibles del mes queda así:
- Renault Kwid – $26.510.000
- Fiat Mobi – $26.643.000
- Hyundai HB20 – $27.600.000
- Fiat Argo – $29.774.000
- Fiat Cronos Like 1.3 – $30.467.000
- Citroën C3 VTi Feel – $30.790.000
- Chevrolet Onix / Onix Plus – $30.887.900
- Peugeot 208 Active – $30.890.000
- Citroën Basalt VTi Live – $31.670.000
- Toyota Yaris XS – $32.473.000
Fiat Mobi: mecánica, rendimiento y ficha técnica ampliada
El Mobi se caracteriza por su enfoque urbano: tamaño reducido, bajo peso, consumo moderado y un mantenimiento sencillo y económico. Pero además incorpora una configuración mecánica probada en la región que le aporta confiabilidad y costos contenidos.
Mecánica
- Motor: Fire Evo 1.0 naftero, cuatro cilindros
- Potencia: 75 CV a 6.250 rpm
- Torque: 92 Nm a 3.850 rpm
- Transmisión: manual de 5 velocidades
- Tracción: delantera
- Velocidad máxima: 146 km/h
- Consumo urbano promedio: ~7,5 L/100 km
- Consumo en ruta: ~5,5 L/100 km
Esta combinación lo convierte en un modelo ideal para trayectos urbanos, con buena agilidad en el tránsito y costos reducidos tanto en combustible como en servicio técnico.
Seguridad y frenos
- Frenos delanteros a disco y traseros a tambor
- ABS + EBD
- Alerta de frenado de emergencia
- Anclajes ISOFIX en la plaza trasera
Tecnología y confort
- Pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos
- Clúster digital de 3,5’’
- Sistema de audio con 4 parlantes + 2 tweeters
- Sensor de estacionamiento trasero
- Aire acondicionado
- Dirección asistida
- Computadora de a bordo
- Levantavidrios eléctricos delanteros
- Apertura interna del baúl
Es un equipamiento básico pero suficiente para su categoría, orientado a la funcionalidad y al uso cotidiano.
Cuánto sale un Fiat Mobi 0 km en diciembre 2025
Luego del ajuste del 1,64% establecido por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en diciembre 2025 en Argentina:
Fiat Mobi Trekking: $26.643.000
Esto lo mantiene como el segundo auto más barato del país y como una de las alternativas urbanas más económicas disponibles en el mercado argentino.
