Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Forma parte de los autos 0km más baratos del mercado. Cuál es el precio que fijo la terminal este mes para el citycar.

Fiat Mobi

Fiat Mobi, un citycar que figura entre los 0km más baratos del país. Foto: Stellantis 

En un mes complejo para el mercado automotor, marcado por caídas en los patentamientos y pocas alternativas económicas disponibles, el Fiat Mobi se mantiene firme entre los autos 0 km más accesibles de Argentina. Su propuesta urbana, de bajo consumo y mantenimiento económico, lo sostiene como una de las últimas opciones por debajo de los $30 millones. ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

Fabricado en Minas Gerais (Brasil), el Mobi volvió al país en 2024 tras las restricciones a las importaciones y desde entonces recuperó su lugar como uno de los autos más baratos del mercado junto a su rival directo en el segmento A, el Renault Kwid. Con un precio bajo dentro de un mercado volátil, continúa siendo una de las puertas de entrada al 0 km para quienes buscan un auto práctico y económico para el día a día.

Fiat Mobi: cómo quedó en el ranking de los autos más baratos

En diciembre, el Fiat Mobi vuelve a ubicarse como el segundo auto más barato de la Argentina, un puesto que mantiene mes a mes gracias a su precio oficial por debajo del umbral de los $27 millones.

Fiat Mobi pantalla
Así luce la nueva pantalla multimedia del Fiat Mobi.

Así luce la nueva pantalla multimedia del Fiat Mobi.

El ranking de los autos 0 km más accesibles del mes queda así:

  1. Renault Kwid – $26.510.000
  2. Fiat Mobi – $26.643.000
  3. Hyundai HB20 – $27.600.000
  4. Fiat Argo – $29.774.000
  5. Fiat Cronos Like 1.3 – $30.467.000
  6. Citroën C3 VTi Feel – $30.790.000
  7. Chevrolet Onix / Onix Plus – $30.887.900
  8. Peugeot 208 Active – $30.890.000
  9. Citroën Basalt VTi Live – $31.670.000
  10. Toyota Yaris XS – $32.473.000

Fiat Mobi: mecánica, rendimiento y ficha técnica ampliada

El Mobi se caracteriza por su enfoque urbano: tamaño reducido, bajo peso, consumo moderado y un mantenimiento sencillo y económico. Pero además incorpora una configuración mecánica probada en la región que le aporta confiabilidad y costos contenidos.

Mecánica

  • Motor: Fire Evo 1.0 naftero, cuatro cilindros
  • Potencia: 75 CV a 6.250 rpm
  • Torque: 92 Nm a 3.850 rpm
  • Transmisión: manual de 5 velocidades
  • Tracción: delantera
  • Velocidad máxima: 146 km/h
  • Consumo urbano promedio: ~7,5 L/100 km
  • Consumo en ruta: ~5,5 L/100 km
Mobi Header
El Fiat Mobi, un citycar que se destaca por sus buenos niveles de consumo.

El Fiat Mobi, un citycar que se destaca por sus buenos niveles de consumo.

Esta combinación lo convierte en un modelo ideal para trayectos urbanos, con buena agilidad en el tránsito y costos reducidos tanto en combustible como en servicio técnico.

Seguridad y frenos

  • Frenos delanteros a disco y traseros a tambor
  • ABS + EBD
  • Alerta de frenado de emergencia
  • Anclajes ISOFIX en la plaza trasera

Tecnología y confort

  • Pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos
  • Clúster digital de 3,5’’
  • Sistema de audio con 4 parlantes + 2 tweeters
  • Sensor de estacionamiento trasero
  • Aire acondicionado
  • Dirección asistida
  • Computadora de a bordo
  • Levantavidrios eléctricos delanteros
  • Apertura interna del baúl
Fiat Mobi interior

Es un equipamiento básico pero suficiente para su categoría, orientado a la funcionalidad y al uso cotidiano.

Cuánto sale un Fiat Mobi 0 km en diciembre 2025

Luego del ajuste del 1,64% establecido por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en diciembre 2025 en Argentina:

  • Fiat Mobi Trekking: $26.643.000

Esto lo mantiene como el segundo auto más barato del país y como una de las alternativas urbanas más económicas disponibles en el mercado argentino.

