Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

El citycar figura entre los autos 0km más baratos del mercado. Cuál es el precio que fijo la terminal este mes.

El Fiat Mobi es un auto hecho a medida para el uso en la ciudad: compacto , liviano, con bajo consumo y un costo de mantenimiento accesible lo coloca con una opción interesante para quienes buscan comprar su primer auto 0km o simplemente un vehículo práctico para moverse todo los días. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Importado desde Minas Gerais, Brasil, el Mobi regresó a Argentina en 2024 tras haber estado dos años fuera del mercado por las trabas a las importaciones y se reposicionó como uno de los modelos más económicos del país , siempre peleando mano a mano como otro modelo que es su rival histórico en el segmento A (citycar), como lo es el Renault Kwid.

En un mercado tan volátil, donde los valores se actualizan mes a mes, el Mobi continua siendo la puerta de entrada a un 0 km y se mantiene como una opción accesible, a pesar que Stellantis aplicó un leve ajuste en su precio de lista este mes.

Así es el interior del Fiat Mobi que se vende en Argentina.

Fiat Mobi: cómo quedó en el ranking de los autos más baratos

El Fiat Mobi vuelve a ubicarse entre los autos 0 km más accesibles de la Argentina. En noviembre, con las listas actualizadas y un mercado donde casi no quedan modelos por debajo de los $30 millones, el citycar de Fiat aparece como la segunda opción más barata después del Renault Kwid.

Su precio oficial de lista lo mantiene firme dentro del pequeño grupo de autos que siguen en el rango “sub 30 millones”. En este segmento ya no hay espacio para demasiadas sorpresas: son modelos urbanos, con equipamiento básico y pensados para quienes priorizan el número final más que el resto de las variables.

Fiat Mobi El Fiat Mobi tiene un precio de lista que lo ubica entre los autos más baratos del mercado. Stellantis

En este nuevo escenario, el ranking de los 0 km más baratos de noviembre queda así:

Renault Kwid – el más económico del mercado, cerca de los $25 millones. Fiat Mobi – segundo escalón del podio con $26.213.000. Hyundai HB20 – hatch del segmento B, alrededor de $27,6 millones. Fiat Argo – versión de entrada a unos $29,3 millones. Fiat Cronos – el único sedán nacional que sigue por debajo del límite, en $29,9 millones. JMEV Easy 3 – el eléctrico más barato del país, cerca de los $28 millones según el tipo de cambio de listas. JAC S2 – el SUV más accesible del mercado, apenas arriba de los $29 millones.

Dentro de ese grupo, el Mobi tiene un rol muy claro: sigue siendo la alternativa urbana más clásica, con un motor 1.0 de 75 CV, consumo bajo y un costo de mantenimiento que lo convierte en un candidato ideal para primer auto o para uso diario en ciudad. No tiene lujos, pero cumple en lo esencial y mantiene un precio competitivo en un mercado cada vez más alto.

Fiat Mobi: ficha técnica y características

El Fiat Mobi tiene un consumo moderado (aproximadamente 7.5 litros cada 100 kilómetros en ciclo urbano y 5.5L /100 km en ruta) y es de fácil mantenimiento.

Fiat Mobi pantalla El nuevo sistema multimedia que equipa el Fiat Mobi. Stellantis

A nivel motorización, el Fiat Mobi viene equipado con el conocido motor naftero de cuatro cilindros Fire Evo 1.0L que entrega las siguientes prestaciones:

107 caballos de potencia

92.2 Nm de torque

Caja de cambios: manual, 5 velocidades

Tracción: delantera

Velocidad máxima: 146 km/h

Además, viene equipado con frenos delanteros a discos ventilados y traseros a tambor y cuenta con el sistema ABS y EBD (Distribución eléctrica del frenado), mientras que los neumáticos son de Rodado 14 (175/65).

Mobi Header

A nivel tecnología, presenta el centro multimedia táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay (inalámbricos), clúster digital de 3,5″, sensor de estacionamiento trasero y sistema de audio con 4 parlantes + 2 tweeters.

Monta un aire acondicionado manual, computadora de abordo, dirección asistida, levanta cristales eléctricos delanteros con función anti-pinzamiento, tapizados de tela, apertura interna del baúl, indicador de cambio de marcha.

Cuánto sale un Fiat Mobi en octubre 2025

Luego del ajuste del 5% establecido por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en noviembre 2025 en Argentina: