Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Figura entre los 10 autos 0km más baratos de Argentina. Cuál fue el precio que fijó la terminal este mes para el hatchback.

El Fiat Mobi es un hatchback que pertenece al segmento A (citycar) y que se destaca por sus buenas prestaciones por el uso urbano, además de que figura entre los 10 autos 0km más baratos que se pueden conseguir en Argentina ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Importado desde Minas Gerais, Brasil, Fiat Mobi debutó en el mercado argentino en agosto de 2016 y se vendió de manera ininterrumpida hasta fines de 2022, cuando fue discontinuado por las restricciones a las importaciones que regían en nuestro país en ese momento.

Su relanzamiento a nivel local se produjo en agosto de 2024 y, desde ese momento, se convirtió en uno de los vehículos más económicos del mercado automotor local junto a su “primo” y principal rival en las ventas: el Renault Kwid .

Los 10 autos 0km más baratos de Argentina

Teniendo en cuenta los precios de octubre 2025, el Fiat Mobi es el segundo auto más barato que se puede comprar en Argentina luego del Renault Kwid.

Fiat Mobi pantalla Así luce la pantalla multimedia del Fiat Mobi. Stellantis

El ránking con los valores actualizados de los 10 autos más baratos en Argentina, se reproduce a continuación:

Renault Kwid: $23.830.000 Fiat Mobi: $24.964.000 Hyundai HB20: $26.600.000 JAC S2: $26.600.000 Fiat Argo: $27.898.000 Fiat Cronos: $28.519.000 Citroën C3: $28.850.000 Peugeot 208: $29.120.000 Chevrolet Onix: $29.401.900 Citroën Basalt: $29.680.000

Fiat Mobi: todo lo que hay que saber del mini hathcback

El Fiat Mobi se ganó un lugar entre los autos preferidos de quienes buscan su primer cero kilómetro. Es chico, rendidor y con un mantenimiento simple, pensado para moverse con comodidad por la ciudad sin gastar de más. En promedio, consume unos 7,5 litros cada 100 km en ciudad y alrededor de 5,5 L/100 km en ruta, números bastante razonables para su segmento.

Mobi Header Fiat Mobi, un auto pequeño que se destaca por su poco consumo de combustible. Stellantis

Además, Fiat suele ofrecer planes de financiación con cuotas promocionales, algo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes quieren estrenar auto sin tener que desembolsar una gran suma de entrada.

Motor y rendimiento:

Debajo del capot, el Mobi lleva el conocido motor Fire Evo 1.0 naftero de cuatro cilindros, un clásico por su confiabilidad. Entrega 75 caballos de fuerza, 92 Nm de torque y se combina con una caja manual de 5 marchas. Tiene tracción delantera y puede alcanzar una velocidad máxima de 146 km/h, suficiente para moverse ágil en ciudad y salir a la ruta sin problemas.

El sistema de frenos combina discos ventilados adelante y tambores atrás, con ABS y EBD (distribución electrónica del frenado). Los neumáticos son de rodado 14 (175/65), una medida equilibrada entre confort y economía.

Tecnología y confort:

El Mobi no se queda atrás en conectividad. Trae un sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, además de un clúster digital de 3,5”. También suma sensor de estacionamiento trasero y un equipo de sonido con 4 parlantes y 2 tweeters.

Fiat Mobi interior Así luce el interior del Fiat Mobi. Stellantis

Entre los elementos de confort incluye dirección asistida, aire acondicionado manual, computadora de a bordo, alzacristales eléctricos delanteros con función anti-pinzamiento, apertura interna del baúl, tapizados de tela y recordatorio de cambio de marcha, pensado para ayudar a optimizar el consumo.

Cuánto sale un Fiat Mobi en octubre 2025

Luego del ajuste del 3.6% establecido por la terminal, este es el precio del Fiat Mobi en octubre 2025 en Argentina: