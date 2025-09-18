Cuánto sale un Renault Kwid 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es el auto 0km más barato de Argentina y se ofrece con planes de financiación. Cuál es el precio que fijó la terminal para este mes.

Renault Kwid actualmente es el auto con el precio más bajo del mercado local : se ofrece con una carrocería hatchback y dos variantes de pintura, ambas versiones montan el mismo motor naftero de 1.0 litros que entrega una gran autonomía ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Este modelo s e fabrica en San Pablo, Brasil , y volvió a introducirse en Argentina en agosto de 2024, tras un lapso de ausencia de tres años debido a los problemas que existían para las importaciones en el rubro automotor.

En esta nueva versión, Renault Kwid sumó más seguridad (ahora equipa cuatro airbags) y también estrenó un sistema multimedia que soporta Android Auto y Apple CarPlay.

Renault Kwid Interior Así es el interior del Reanult Kwid en Argentina. Foto: Renault

Un detalle importante a tener en cuenta es que Renault también vende una versión 100% eléctrica de este auto: el Kwid E-Tech, en este caso importada de China, que cuenta con una autonomía de 300 kilómetros y se puede recargar con la red doméstica de energía.

Renault Kwid: cómo son sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto de 2025 se patentaron 1.386 Renault Kwid en Argentina, una cifra que lo coloca como el 12° vehículo más patentado.

El Ránking de los autos más patentados en agosto 2025 es el siguiente:

Toyota Yaris - 3.781 unidades Toyota Hilux - 2.375 Volkswagen Amarok - 2.367 Fiat Cronos - 2.238 Ford Ranger - 2.166 Volkswagen Polo - 2.109 Toyota Corolla Cross - 2.011 Peugeot 208 - 1.451 Chevrolet Tracker - 1.487 Peugeot 2008 - 1.451 Ford Territory - 1.434 Renault Kwid 1.286

A nivel anual, se llevan patentados 8.974 Renault Kwid en los primeros ocho meses de 2025. El líder de la estadística es Fiat Cronos, con 23.924 unidades.

Renault Kwid: financiación a tasa 0% en Argentina

Además de ser el auto más económico de Argentina, Renault Kwid se destaca por tener un atractivo sistema de financiación con tasa del 0%. Se trata del Renault Days, un beneficio que ya venía siendo aplicado durante meses anteriores y se extendió en septiembre.

Renault Kwid Bitono Renault Kwid Bitono. Foto: Renault

La financiación de Renault Days para el Kwid en septiembre 2025 es la siguiente:

Préstamo de $10.000.000 - 12 cuotas fijas a tasa 0%

Renault Store - (e-commerce)

Préstamo de $12.000.000 - 12 cuotas fijas a tasa 0%

Préstamo de $12.000 - 18 cuotas a tasa 9%

Préstamo de $12.000 - 24 cuotas al 14.9%

Renault Kwid: ficha técnica y características

El Renault Kwid se presenta como una alternativa económica dentro del segmento de los citycars. Se trata de un hatchback pequeño del Segmento A: viene equipado un motor naftero de tres cilindros, 1.0 litros, que entrega 66 caballos de potencia y se combina con una caja manual de cinco marchas y tracción delantera.

Una de las novedades que incorpora este vehículo es el sistema start&stop, que apaga el motor en detenciones breves -como en los semáforos- y permite un ahorro de combustible de hasta un 5%. A esto se suma un consumo moderado: 7.4 litros cada 100 kilómetros en ciudad y 5.3 litros cada 100 en ruta, con una velocidad máxima que alcanza los 150 km/h.

Renault Kwid E-Tech Renault Kwid E-Tech, la versión eléctrica del hatchback. Foto: Renault

En cuanto a seguridad, el Kwid se destaca por ofrecer cuatro airbags de serie (dos frontales y dos laterales), una característica poco habitual en su categoría. Además, en materia de conectividad, incluye sistema multimedia con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, lo que lo posiciona como una opción práctica y accesible para el uso urbano.

Actualmente existen dos versiones nafteras de este auto en Argentina y ambas cuestan lo mismo:

Renault Kwid Outsider : tiene carrocería monotono y barras de techo decorativas.

: tiene carrocería monotono y barras de techo decorativas. Renault Kwid Bitono: ofrece una estética con carrocería de dos colores y techo en negro.

Renault Kwid E-Tech: así es la versión eléctrica

El Renault Kwid E-Tech es la versión 100% eléctrica del citycar de la marca francesa y se distingue por su motor síncrono de imanes permanentes, que entrega 65 caballos de potencia y 113 Nm de torque, siempre con tracción delantera y transmisión automática de una sola marcha. Su batería de 26,8 kWh le otorga una autonomía cercana a los 300 km en uso urbano, mientras que la velocidad máxima está limitada a 130 km/h.

En términos de recarga, el Kwid E-Tech puede enchufarse a una toma doméstica convencional, donde tarda alrededor de ocho horas en cargarse. Con un Wallbox de 7,4 kW, ese tiempo baja a menos de tres horas, y mediante un cargador rápido de corriente continua de 30 kW puede pasar del 15 al 80 % en unos 40 minutos.

Cuánto sale un Renault Kwid en septiembre 2025

Luego del ajuste del 5.6% que aplicó la terminal, el precio actualizado del Renault Kwid en septiembre 2025 en Argentina se detalla a continuación: