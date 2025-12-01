Tres autos dejan de fabricarse en Argentina: qué pasa con los que tienen planes de ahorro

La marca anunció el fin de la producción para diciembre. Qué modelo reciben los que están financiando a un plan.

Aunque de alguna manera estaba previsto, el anuncio de Renault sacude al mercado local: tres autos dejan de fabricarse en Argentina y la decisión pega de lleno en miles de personas que están pagando planes de ahorro de esos modelos . La medida involucra a los vehículos más accesibles de la marca: Renault Sandero , Stepway y Logan.

La novedad forma parte de una reconversión industrial en la histórica planta de Santa Isabel , en Córdoba. Allí la automotriz está liberando espacio para apostar fuerte al Proyecto Niagara , una futura pickup compacta que demandará gran volumen de producción y se exportará. La fábrica ya había despedido a las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan , y ahora el movimiento se completa con el final de tres autos chicos que marcaron la última década de la marca.

Los Renault Sandero, Stepway y Logan se producen en Córdoba desde fines de 2016 luego de una inversión millonaria que trasladó parte de la producción desde Brasil. Fueron durante años una puerta de entrada al cero kilómetro para familias, taxistas, remiseros y quienes buscaban un sedán o un hatchback sencillo y accesible. La marca ya comunicó que la producción se irá apagando hasta llegar a su fin definitivo hacia mediados de diciembre.

Con el nuevo esquema, la planta quedará enfocada solamente en dos productos: Renault Kangoo, que seguirá en producción como utilitario liviano, y la futura pickup Niagara. El Kangoo se mantendrá en la línea de montaje, aunque con gama ajustada principalmente a versiones nafteras, mientras se incorporan equipamientos y tecnologías acordes a la nueva plataforma. Así, el modelo se consolida como el último sobreviviente de la familia histórica de Argentina.

Renault Sandero Renault Sandero. Renault

Qué pasa con Renault Sandero, Stepway y Logan en los planes de ahorro

El punto más sensible de la noticia es qué sucede con quienes vienen pagando un plan de ahorro para alguno de estos modelos. La propia Renault envió cartas a los suscriptores del Plan Rombo informando que deja de fabricar Sandero, Stepway y Logan y que, por decisión de la terminal, el modelo de adjudicación será reemplazado. Según esa comunicación, quienes estaban apuntando a alguno de esos tres autos pasarán a recibir un Renault Kardian importado de Brasil.

Renault Logan Renault Logan. Renault

La versión elegida como reemplazo es el Kardian Evolution MT5 (2025), un SUV chico más moderno y equipado que el Sandero, pero también bastante más caro. De acuerdo con los precios de lista mencionados en la carta, la diferencia ronda casi dos millones de pesos respecto del hatchback que se fabricaba en Córdoba. Esa brecha se traslada a las cuotas: al ser un vehículo de mayor valor, el sistema recalcula el monto y los aportes mensuales suben para quienes ya venían pagando por un auto más barato.

Como sucede en todos los planes de ahorro de autos cero kilómetro, el contrato habilita a la terminal a cambiar el modelo de referencia cuando un vehículo se deja de comercializar o de producir. En la práctica, el cliente no se queda sin auto, pero sí puede encontrarse con un producto distinto al que tenía en mente.

¿Y qué pasa con quienes tienen planes vinculados a Renault Kangoo? Por ahora, la situación es distinta. El Kangoo seguirá produciéndose en Santa Isabel, por lo que no se anunció ninguna modificación de modelo para sus planes de ahorro.