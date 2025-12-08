Quién es la víctima del brutal crimen tras una discusión de tránsito en Añelo

El joven fue asesinado a golpes con una llave cruz tras un incidente vial que derivó en una violenta agresión. Dos hombres fueron imputados y quedaron detenidos.

La Justicia confirmó la identidad del hombre asesinado durante un violento crimen ocurrido en Añelo y avanzó con la imputación de dos sospechosos acusados de haberlo atacado tras una discusión de tránsito. La fiscalía sostuvo que ambos actuaron de manera conjunta y pidió que permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió el 6 de diciembre , alrededor de las 6:20 , en inmediaciones de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato , donde se produjo un choque entre dos vehículos: una camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaba la víctima y un Peugeot 208 ocupado por los dos acusados y una mujer que iba en el asiento trasero. La acusación fue presentada este sábado en la Ciudad Judicial , durante una audiencia encabezada por la fiscal Lucrecia Sola .

La víctima fue identificada como Tomás Nehuén Villagra , quien murió tras ser golpeado con una llave cruz luego de ser sacado por la fuerza de su camioneta. De acuerdo con la teoría del caso, los agresores persiguieron el vehículo de Villagra tras el primer incidente y lo alcanzaron a pocas cuadras, donde se desencadenó la fatal secuencia.

Repercusiones en las redes

Tras conocerse la identidad de la víctima, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor, de quienes no podían creer lo que había ocurrido. El joven fue recordado con cariño por sus familiares, allegados y cercanos a su familia en la comarca petrolera.

Un ataque desatado por una discusión de tránsito

Durante la audiencia, la fiscal Sola detalló que, luego del choque inicial, los acusados —identificados con las iniciales E.S.O y A.M.C.G, ambos de 28 años— siguieron la camioneta hasta interceptarla. Testigos relataron que uno de ellos increpó a Villagra reclamándole el impacto: “Me chocaste el auto”, le habría gritado antes de iniciar la agresión.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, A.M.C.G abrió la puerta del conductor, tomó a Villagra de la ropa y lo sacó del habitáculo, mientras que E.S.O extrajo una llave cruz del baúl del Peugeot y comenzó a golpearlo en la cabeza y en la parte superior de la espalda. La violencia del ataque provocó que la víctima cayera al suelo de inmediato, sin posibilidad de defenderse.

Los agresores huyeron del lugar en el Peugeot 208, pero el vehículo fue localizado horas más tarde durante tres allanamientos ordenados en el marco de la investigación. También se secuestró la llave cruz utilizada como arma contundente, que presentaba manchas de sangre, además de ropa y calzado de los acusados.

El primero en ser detenido fue el acompañante, A.M.C.G, mientras que el conductor E.S.O se presentó por sus propios medios pasado el mediodía en la comisaría 10°, quedando también a disposición de la Justicia. La fiscalía destacó el rol del personal policial y de la brigada de Investigaciones, que permitió reconstruir con rapidez los hechos y obtener testimonios clave.

La calificación penal y la medida cautelar solicitada

La fiscal Sola formuló cargos a ambos por el delito de homicidio simple, en calidad de coautores. Entre las pruebas reunidas se encuentran imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos que presenciaron la agresión, además del secuestro del arma y otros elementos de interés pericial.

Debido al riesgo de fuga y al posible entorpecimiento de la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal requirió que los dos imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

El juez de garantías Cristian Piana aceptó la acusación y avaló la medida cautelar solicitada, por lo que ambos acusados continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de Tomás Nehuén Villagra.