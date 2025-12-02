De multas a transferencias: cómo usar la nueva plataforma de pagos para trámites automotores

Desde este mes, en todo el país, los pagos se hacen en la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA).

Desde este mes empezó a funcionar en todo el país una plataforma de pagos digital que cambia la forma de hacer los trámites automotores . Se trata de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) , un sistema digital que concentra en un solo lugar lo que antes se hacía en distintas oficinas, bancos y webs. La idea es simple: que cualquier gestión vinculada al auto se pueda abonar desde una misma pantalla.

Esta plataforma de pagos está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. El sistema quedó habilitado mediante la Disposición 832/2025 , que puso en marcha de manera efectiva un esquema que ya había sido creado por la Resolución 572/2025 . En la práctica, significa que los registros seccionales, las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires deben integrarse a este circuito para cobrar a través de VUPRA.

¿Qué se puede pagar? La nueva ventanilla digital abarca aranceles registrales , impuestos de radicación o transferencia , impuesto de sellos y multas por infracciones de tránsito , tanto nacionales como locales. Es decir, desde una transferencia de un auto usado hasta una deuda de multas o los cargos por inscribir un 0 km quedan bajo el mismo paraguas. Antes, cada concepto se cancelaba en una web o ventanilla diferente; ahora, el objetivo oficial es que todo se resuelva en un solo canal.

De multas a transferencias: cómo usar la nueva plataforma de pagos

El funcionamiento de la plataforma de pagos es similar al de otros sistemas digitales del Estado. El ingreso se hace a través de los portales oficiales del Registro del Automotor y, en el caso de empresas y concesionarias, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Desde allí se accede a VUPRA, donde se selecciona el tipo de gestión que se quiere abonar: multas, transferencias, radicación, inscripción de 0km u otros aranceles vinculados al vehículo.

Multas 1 Las multas también deberán pagarse a través de VUPRA.

Una vez elegido el trámite, el sistema pide datos básicos del vehículo y del titular: dominio, número de chasis, CUIL o CUIT, jurisdicción donde está radicado y tipo de operación. Con esa información, la plataforma de pagos calcula el monto total a cancelar, sumando impuestos provinciales, tasas municipales, sellos y aranceles registrales. El usuario ve en una sola pantalla cuánto debe y a quién corresponde cada concepto, algo que antes implicaba buscar información en varias páginas distintas.

El pago se realiza con los medios disponibles según cada organismo adherido: tarjetas de crédito o débito, homebanking, billeteras virtuales u otras opciones electrónicas. La normativa incorpora un cuadro tarifario que define las comisiones y tiempos de acreditación según la modalidad elegida, de manera que el usuario pueda saber de antemano cuánto le costará operar por la ventanilla digital. Al finalizar, se genera un comprobante electrónico que sirve para continuar el trámite ante el Registro o para guardar como respaldo.

En el caso de concesionarias y comerciantes habitualistas, la adhesión a VUPRA requiere completar un Formulario de Solicitud de Adhesión que se envía por TAD. Es un paso clave para quienes trabajan todos los días con operaciones de compra y venta de autos, porque les permite integrar los pagos de trámites automotores a sus sistemas internos y automatizar parte de la gestión.

La puesta en marcha de VUPRA vino acompañada de cambios en otras herramientas digitales del sistema registral. El Registro Único Virtual (RUV) actualizó sus reglas para permitir la inscripción electrónica de 0km cuando el modelo-año del vehículo coincide con el año de inscripción o el siguiente, lo que se ajusta mejor a los tiempos de la industria. A la vez, el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) profundiza la validación automática de datos con bases oficiales, lo que debería reducir errores y observaciones en los expedientes.