Nuevo sistema: uno por uno, estos son todos los cambios para hacer la VTV

El nuevo sistema de revisión técnica obligatoria reglamentado por el Gobierno entrará en vigencia en 30 días.

Con la modificación de la VTV, el Gobierno busca ampliar el sistema de control vehicular.

Tras la oficialización de los cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , con una nueva reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , comenzaron a conocerse los detalles de la nueva normativa que modifica los plazos de inspección según el tipo y la antigüedad de los vehículos.

En este contexto, se crea un registro nacional que permitirá a talleres privados, concesionarias e importadores realizar las inspecciones vehiculares, siempre que acrediten capacidad técnica y cumplan con los requisitos establecidos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 y forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei .

El objetivo es ampliar la oferta de servicios, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso de los usuarios a las verificaciones técnicas sin afectar los estándares de seguridad vial.

Uno por uno, todos los cambios para hacer la VTV

En qué talleres se podrá realizar la nueva VTV

Entre las principales novedades, se encuentra la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y estará disponible de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El registro será público y gratuito.

VTV (1) La modicicación de la VTV benecificará a millones de conductores de todo el país.

Con este nuevo esquema, los conductores podrán realizar la revisión técnica en cualquier taller habilitado e inscripto en el registro, eliminando restricciones que hasta ahora limitaban la prestación del servicio a establecimientos específicos.

El Gobierno explicó que el objetivo de esta modificación es reemplazar un sistema considerado "cerrado, fragmentado y burocrático" por otro más competitivo, interoperable y eficiente. Además, remarcan que permitirá una mayor interacción entre la oferta y la demanda de servicios de inspección vehicular.

Aunque, el Gobierno aclaró que se mantendrán las exigencias técnicas vigentes, incluyendo la presencia de un Director Técnico responsable y el cumplimiento de los procedimientos de inspección establecidos para garantizar la seguridad vial.

Nuevos plazos para la realización de la VTV

Otra novedad es que a partir de la puesta en marcha de la nueva normativa, los autos particulares 0 km tendrán más tiempo antes de realizar su primera revisión, mientras que los vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas continuarán sujetos a controles más frecuentes.

También hay cambios para los talleres. A partir de ahora, podrán inspeccionar vehículos particulares, de carga, de pasajeros, antiguos y especiales, ampliando significativamente el alcance de sus prestaciones.

Simplificación de los procesos de habilitación

Otro de los puntos destacados es la simplificación de los procesos de habilitación. La inscripción se realizará mediante una declaración jurada y contará con plazos determinados para su aprobación.

Si la administración no responde dentro del período previsto, entrará en vigencia una habilitación provisoria automática, que posteriormente podrá ser auditada por las autoridades competentes.

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Dónde realizar la revisión técnica del vehículo

Podrá realizarse en cualquier taller que se encuentre inscripto en el Registro Nacional y cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la normativa. Los usuarios podrán optar por el establecimiento de su preferencia siempre que esté debidamente registrado y habilitado.

Los talleres inscriptos podrán realizar revisiones de vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

Los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad deberán realizar la revisión cada veinticuatro meses. Los vehículos con más de diez años deberán hacerlo cada doce meses.