El Gobierno modificó la VTV: dónde se podrá realizar y cuáles son las nuevas tarifas

La medida fue oficializada este miércoles y modifica aspectos clave de uno de los trámites obligatorios para circular en el país.

La modicicación de la VTV benecificará a millones de conductores de todo el país.

El Gobierno Nacional oficializó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al oficializar una nueva reglamentación que habilita la incorporación de más talleres al servicio y libera los precios de las inspecciones .

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través de una resolución 32 de la Secretaría de Transporte , busca simplificar los requisitos para los prestadores, ampliar la oferta disponible y promover una mayor competencia en las revisiones técnicas exigidas para circular.

La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos , que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar los controles.

Según la normativa, cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá solicitar su incorporación.

Además, los establecimientos inscriptos estarán habilitados para inspeccionar vehículos particulares y comerciales, tanto de pasajeros como de carga.

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La resolución también simplifica los trámites de habilitación. Si la autoridad de aplicación no formula observaciones dentro de los plazos previstos, el taller quedará autorizado provisoriamente para operar hasta que se realicen las auditorías correspondientes.

Tarifas libres y más competencia entre prestadores

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.

El Gobierno sostiene que esta apertura permitirá aumentar la cantidad de prestadores, reducir tiempos de espera y generar mejores condiciones para los conductores a través de una mayor oferta de servicios.

La normativa también mantiene las exigencias técnicas de control sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y otros sistemas de seguridad. Las inspecciones deberán realizarse en un único acto y en un mismo predio, bajo la supervisión de un director técnico responsable.

Además, se profundiza la digitalización del sistema mediante la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, aunque continuará utilizándose una identificación física para acreditar la aprobación del control.

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Desde la administración nacional remarcaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y apunta a modernizar el esquema de revisiones técnicas mediante una mayor participación de prestadores privados.

Los principales cambios de la VTV