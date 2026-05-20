El precio de la VTV se actualizó en 2026: las cifras y las consecuencias si no la tenés al día

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizó su precio en 2026 : cuánto cuesta y de cuánto es la multa por tenerla vencida.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio para circular y su incumplimiento puede castigarse con fuertes multas . A principios de 2026 , se dispuso un incremento en el precio para obtener la documentación, que abarca desde motos y autos livianos de uso particular hasta camiones de carga.

Este trámite -normalmente de menos de 30 minutos- consiste, como siempre, en llevar el vehículo a una planta oficial de revisión , donde le harán una inspección integral en busca de fallas, desperfectos mecánicos y elementos faltantes capaces de causar siniestros viales o contaminar por demás.

El costo de la VTV dependerá del tipo de vehículo, el peso o las cilindradas. Estos son los valores actualizados a mayo 2026:

Vehículos

Hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Más de 2.500 kilos: $174.703,77

Motovehículos

De más de 55cc y hasta 200cc: $38.823,06

De más de 200cc y hasta 600cc: $58.234,59

De más de 600cc: $77.646,12

Remolques, semiremolques y acoplados

Hasta 2.500 kilos: $58.234,59

Más de 2.500 kilos: $87.351,89

VTV II.jpg El Gobierno bonaerense dispuso un aumento de la VTV a comienzos de 2026.

Quiénes están exentos o tienen bonificaciones en la VTV 2026

Desde su página web oficial, el Gobierno bonaerense informa que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran.

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos .

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, sean provinciales y/o municipales, y los especiales de . Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Por otro lado, en estos casos se contempla una importante bonificación:

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa. Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

VTV La VTV busca fallas, desperfectos mecánicos y elementos faltantes en el vehículo.

Quiénes están obligados a hacer la VTV y cómo es el cronograma en 2026

Se debe contar con el trámite en estos casos:

Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).

radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses). Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

El cronograma de vencimientos 2026 comenzó ya en febrero y determina las siguientes fechas límite para realizar el trámite, según el número final de cada patente:

Terminadas en 2: hasta el 28 de febrero.

Terminadas en 3: hasta el 31 de marzo.

Terminadas en 4: hasta el 30 de abril.

Terminadas en 5: hasta el 31 de mayo.

Terminadas en 6: hasta el 30 de junio.

Terminadas en 7: hasta el 31 de julio.

Terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.

Terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.

Terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.

Terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.

De cuánto es la multa por circular sin VTV en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense dispuso un aumento de 16,8% en las multas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que actualizó el importe de la Unidad Fija (UF), el índice que determina el monto de las infracciones y cuyo valor se determina según el precio promedio del litro de nafta premium, que en las últimas semanas tuvo un fuerte salto debido al conflicto en Medio Oriente.

multa Circular con la VTV vencida se castiga con una multa que va entre $664.500 y $2.215.000.

Con este incremento, la Unidad Fija pasa a $2.215 durante el bimestre mayo-junio y las sanciones irán desde $110.750 hasta $2.658.000, según el tipo de falta. En el caso de circular sin VTV o con la VTV vencida, considerada una infracción grave, la multa equivale a entre 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF), por lo que el valor va entre $664.500 y $2.215.000.

Con esta actualización, negarse a realizar un test de alcoholemia representa la infracción más costosa, con una penalidad que alcanza entre $1.107.500 y $2.658.000. En tanto, una multa por mal estacionamiento puede tener un valor de $221.500. Y conducir con exceso de velocidad -una de las faltas más graves conforme a los montos vigentes- implica una sanción de $332.250 a $2.215.000 (150 a 1.000 UF), mientras que pasar un semáforo en rojo, girar a la izquierda donde está prohibido o manejar bajo el efecto del alcohol conlleva sanciones de $664.500 a $2.215.000 (300 a 1.000 UF).