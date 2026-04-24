Increíble: taxistas piden bajar la tarifa por una insólita razón

Los incrementos automáticos por el valor de un litro de combustible, que se fue por la nubes, ya no son negocio. La discusión.

Uber, Cabify y DiDi no son legales en Centenario. Los taxistas quieren secuetros de los vehículos.

No pasa muy seguido, pero esta vez a los taxistas no les conviene cobrar caro ni que la tarifa se dispare y actualice por el valor del precio del combustible. Mucho más con la disparada que tuvo en los últimos meses. Se trata de un pedido insólito que hizo la Asociación de Taxistas de Centenario, para frenar los aumentos automáticos.

Hace poco hubo un incremento del 24% promedio en la tarifa y un viaje se hace imposible, para algunos bolsillos. Se habla de no menos de 20 mil pesos dentro de la ciudad de Centenario.

El dato que esta vez no son los usuarios los que protestan por la suba, sino los propios taxistas, que advierten que el precio quedó fuera de rango y puede terminar expulsando pasajeros hacia otras aplicaciones, como Uber, Cabify o DiDi . Esas apps están habilitadas pero ninguna funciona legalmente porque falta la reglamentación.

Taxistas reclamo Centenario Taxistas de Centenario en algún reclamo por la tarifa y las condiciones.

Detrás del problema hay un mecanismo que, en teoría, debía dar previsibilidad. La ordenanza vigente establece una actualización automática de la tarifa en función del valor del combustible —específicamente el eurodiésel—, lo que genera ajustes periódicos sin necesidad de rediscutir todo el esquema.

Taxistas en Centenario: aumentos automáticos ya no convienen

Ese recálculo técnico, luego debe ser convalidado por el intendente Esteban Cimolai mediante un decreto, debido a que tiene que respetar esa ordenanza.

Precisamente eso fue lo que activó el Decreto Municipal N° 0223/2026, que fijó los nuevos valores desde el pasado 13 de abril. Iba a ser un reajuste casi automático pero terminó detonando un conflicto político, económico y de un sector.

Hoy, con los valores ya establecidos, un viaje empieza a mostrar cifras que impactan en el uso cotidiano del servicio. Un recorrido de unas 25 cuadras —equivalente a aproximadamente 2,5 kilómetros— se ubica cerca de los 12.000 pesos en horario diurno.

Cartel de centenario 1.jpg Centenario tiene la tarifa de taxi cara, y los pasajeros se van a las aplicaciones. Sebastian Fariña Petersen

Si ese traslado se realiza de ida y vuelta, el costo total ronda los 24.000 pesos. En horario nocturno, con una tarifa más elevada, ese mismo viaje completo puede superar los 28.000 pesos sin contemplar demoras o tiempos de espera.

Esto implica que incluso los trayectos habituales dentro de la ciudad pasan a competir directamente con otras opciones de movilidad, en un tiempo donde el bolsillo del usuario ya está fuertemente ajustado.

Ese es el punto central del planteo que hizo la Asociación de Taxis de Centenario en la nota enviada a la Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología. Allí cuestionan el impacto del aumento y el momento en que se decidió aplicarlo.

“El impacto de los valores estipulados en dicho decreto sobre el aumento, en este momento, causaría un daño importante en el servicio como en el bolsillo del usuario”, señalaron.

Reunión urgente por el si o no a los aumentos

La nota enviada por los taxistas indica que el conflicto no surgió de un día para el otro. El pasado 9 de abril, la propia Asociación ya había solicitado formalmente la postergación del aumento por un plazo de 30 días.

El objetivo era evaluar la evolución del precio del combustible (que se disparó por la Guerra en Medio Oriente) y medir el impacto dde la demanda antes de trasladar el incremento.

“Hemos evaluado junto con la Comisión Directiva no efectuarlo (postergarlo) ya que el impacto en el bolsillo hacia la comunidad sería muy severo (24% es la suba)”, indicaron en esa comunicación previa.

taxistas centenario Foto Archivo

Además, recordaron que el tema ya había sido puesto en conocimiento tanto de la Secretaría de Transporte como del Concejo Deliberante y la Comisión “F”, por lo que ahora es un tema de decisión política en el conflicto: si el aumento debe sostenerse tal como fue decretado o si corresponde una excepcionalidad que lo revise mediante ordenanza.

“Sumamos a esto la competencia desleal con las aplicaciones que fueran aprobadas por ordenanza y que actualmente no están reguladas”, indicaron.

La referencia apunta directamente al avance de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, que ya operan en la región y que, según los taxistas, funcionan en condiciones desiguales. La ordenanza que habilitó su presencia existe, pero la regulación efectiva aún no está plenamente implementada, lo que en la práctica genera una competencia directa sobre los taxis que sí están fuertemente controlados.

Ese factor explica que un aumento tarifario que busca sostener la rentabilidad del servicio, pero que al mismo tiempo puede hacerlo menos competitivo frente a opciones más baratas o más flexibles.

La situación también revela una discusión dentro del propio sector. La conducción de la Asociación impulsa frenar el aumento, revisar el esquema y, en algunos casos, avanzar en la derogación o modificación de la ordenanza que dio marco tanto al sistema tarifario como al funcionamiento de las aplicaciones. Sin embargo, no todos los taxistas coinciden con esa postura.

Existe un grupo que considera que la actualización era necesaria y que, sin aumento, la actividad se vuelve inviable frente al incremento de costos. Esa diferencia de criterios refleja que no todos están de acuerdo y que algunos taxistas quieren seguir con los aumentos.

Discusión abierta

La definición, por ahora, está abierta. La Asociación anticipó que convocará a todos los titulares de licencias a una reunión para votar si se acepta o no la aplicación del aumento: “Se resolverá por el Sí o por el No a la aceptación al aumento”, dijeron.

Es una situación inédita: un aumento vigente que nadie termina de defender del todo y que, incluso para quienes deberían beneficiarse, aparece más como un problema que como una solución.