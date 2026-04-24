AutoVac en tres puntos de Neuquén este sábado: dónde y en qué horario vacunarán

Con el lema “Pará, vacunate y seguí”, la provincia lanzó un sistema en rutas para recuperar coberturas.

El AutoVac funcionará en distintos accesos de la provincia de Neuquén.

El gobierno de la provincia de Neuquén pone en marcha este sábado una nueva estrategia de salud que busca acercar la vacunación a los conductores. Se trata del sistema AutoVac , una modalidad que permitirá aplicarse vacunas al paso , es decir, sin bajarse del vehículo.

La novedosa propuesta se desarrolla en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas.

La actividad se desarrollará en conjunto con la cartera de Salud de Río Negro y tendrá como punto principal el Puente Carretero que une Neuquén con Cipolletti.

Desde las 10 y hasta las 16, quienes circulen por el sector podrán detenerse brevemente, consultar su calendario y recibir las dosis necesarias antes de continuar viaje, sin alterar su rutina.

Autovac

AutoVac: una estrategia rápida y accesible

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que el objetivo es dar respuesta a una problemática concreta: la dificultad que tienen muchos adultos para completar sus esquemas de vacunación.

“La idea es que la persona pare, se vacune y siga”, afirmó en diálogo con el programa Línea Abierta de LU5, y detalló que el circuito fue diseñado para ser ágil y eficiente. Según indicó, todo el proceso puede demorar apenas unos minutos.

ON - Martín Regueiro (10) Omar Novoa

El funcionario remarcó que los puestos estarán ubicados a un costado de la ruta y debidamente señalizados, con el fin de no interferir en la circulación. Además, la elección del sábado responde a un menor flujo vehicular, lo que permite implementar el operativo con mayor margen.

Dónde funcionará el sistema en Neuquén

El despliegue del AutoVac tendrá puestos en el Puente Carretero Neuquén - Cipolletti (zona de ex peaje), el ex peaje de Neuquén - Centenario y el vacunatorio de CALF, que estará ubicado sobre Avenida Mosconi, en el acceso al aeropuerto. Todos los puestos funcionarán de 10 a 16 horas.

Además, durante la semana la propuesta se extenderá a otros puntos del interior provincial de Neuquén, entre ellos Piedra del Águila, Zapala, Las Lajas y Cutral Co, donde se replicará el mismo esquema.

En todos los casos, la lógica será interceptar el flujo de personas en tránsito y ofrecer una respuesta sanitaria inmediata.

horarios autovac neuquen

Qué vacunas se aplicarán y a quiénes está dirigido

En todos los puestos del AutoVac se aplicarán las vacunas del Calendario Nacional, entre ellas la antigripal, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana.El foco estará puesto en adultos mayores, embarazadas y personas con esquemas incompletos.

El lanzamiento se da en un contexto particular, ya que desde el Ministerio de Salud destacaron un aumento en la demanda. “La gente se está vacunando más que nunca”, aseguró Regueiro.

vacunación- campaña- Salud- Neuquén

Según precisó, la campaña antigripal ya supera en un 30% las aplicaciones registradas en el mismo período del año pasado. Sin embargo, ese crecimiento convive con una limitación: la provisión de vacunas desde Nación.

“Van llegando a cuentagotas”, advirtió el ministro, quien explicó que los envíos muchas veces no reflejan el crecimiento poblacional de la provincia.

Un sistema en evaluación

En ese sentido, Regueiro destacó que Neuquén es una de las provincias con mayor crecimiento demográfico, lo que genera una presión adicional sobre el sistema público de salud.

“Cada vez más gente utiliza el sistema, y eso nos obliga a ajustar estrategias de manera constante”, explicó.

El AutoVac se presenta como una herramienta para mejorar la cobertura sin sobrecargar hospitales y centros de salud. Por el momento, será una experiencia piloto.

“Nuestra intención es ver cómo funciona y, en base a eso, evaluar cómo seguimos”, indicó el funcionario.

La continuidad del sistema dependerá de los resultados y de la respuesta de la comunidad, aunque ya adelantaron que no se implementará en días hábiles en zonas de alto tránsito para evitar complicaciones.