Aumentó la demanda de una vacuna que venía en piso histórico: cuál es

En las últimas semanas tuvo lugar una especie de resurrección de un medicamento que había quedado prácticamente en el olvido: la vacuna contra el Covid . Mucha más gente está accediendo a aplicársela, pero la salvedad de la historia es que la demanda no está ocurriendo en los vacunatorios públicos, sino en los privados .

Según pudo saber Clarín de fuentes de la cadena Vacunar, esta demanda pasó de apenas 200 vacunas mensuales a 1.200 unidades por mes , lo que representa un incremento del 500 por ciento. Para que esto ocurriera mucho tuvieron que ver dos causas: la oportunidad del comienzo de la campaña contra la gripe y, la más curiosa, qué vacuna se le ofrece a la gente.

Pese a que en números absolutos la cantidad de aplicaciones sigue siendo baja, el dato tiene un valor que excede lo cuantitativo, al marcar una tendencia en un camino hasta ahora poco transitado. “Le explicamos a la gente qué vacuna es y cómo está hecha, y ahí muchos se convencen de recibirla ”, explicaron las fuentes de Vacunar.

En el sistema privado la vacuna contra el Covid que se consigue es la Arvac, mientras que en el sistema público sigue vigente la de Pfizer. La diferencia entre ambas es la tecnología que utilizan: mientras la estadounidense está hecha en base al revolucionario ARN mensajero, que puede causar efectos adversos leves más marcados (y rara vez algunos severos), la opción argentina es proteica recombinante, un clásico vacunal que la vuelve más amigable.

ARVAC

En el sector privado, en general el público acepta vacunarse contra el Covid cuando concurre a vacunarse contra la gripe. O al menos así responde una parte cuando escucha al personal de salud que se esmera en explicar los beneficios de recibir una dosis anual contra el virus que dio origen a la última pandemia, sobre todo si se está en uno de los grupos de riesgo. La adherencia va más allá de la percepción del peligro de la enfermedad en función del número de casos coyunturales.

Poco interés en vacunatorios públicos

El nuevo interés creciente en los vacunatorios privados contrasta con lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en los vacunatorios públicos. Según consultas realizadas por Clarín en las provincias, la demanda de la vacuna de ARNm viene en baja, con sus consecuencias sanitarias y económicas. Su margen de descarte puede ser alto debido a que cada vial rinde seis dosis y una vez que se abre un frasco hay que usar el resto del contenido. Pero la demanda no siempre existe.

Entre abril de 2024 y abril de 2026 el Gobierno recibió más de 3,5 millones de vacunas, de las cuales fueron aplicadas 1,2 millón. Según esta cuenta, sólo el 34 por ciento de las dosis adquiridas para el sistema público habrían llegado a los brazos de los argentinos.

pfizer-biontech.jpg AFP

En todo este concierto aparece un elemento crítico extra: el universo de los bebés y los niños. El Covid grave con internación actualmente se da tanto en el inicio de la vida -por la falta de anticuerpos- como en el final. Y eso es en gran parte debido al déficit de vacunación y a que los médicos tampoco estarían impulsando que los menores se apliquen la vacuna de Pfizer.

En este caso queda un agujero sanitario que hoy es difícil de cubrir, porque la Arvac está autorizada por la ANMAT sólo a partir de los 18 años. No obstante, fuentes de la industria confiaron que ya hay en carpeta un proyecto de estudio clínico con la vacuna argentina para poder incorporar a la población infantil como blanco desde los 6 meses de edad.