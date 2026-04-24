Corte total por obras en la Avenida Mosconi: dónde y cuándo será

En el marco de las tareas realizadas para la construcción de la gran avenida, el Municipio informó una nueva interrupción del tránsito.

Nuevo corte de tránsito en Neuquén por obras en la Avenida Mosconi.

La Municipalidad de Neuquén informó un nuevo corte total por obras en la Avenida Mosconi. La medida se da en el marco de las tareas que llevan adelante para la transformación de la ex Ruta Nacional 22.

La interrupción de tránsito se realizará este fin de semana en el cruce de las calles Chubut y la Gran Avenida.

La restricción regirá durante el sábado 25 y domingo 26 de abril. La habilitación está programada para el lunes, una vez finalizadas las tareas.

Según detalló el Municipio, en el sector se ejecutará una etapa técnica determinante de la obra: el descenso del nivel de la calzada a subrasante, un procedimiento fundamental para definir las alturas finales antes de avanzar con la colocación de las capas estructurales.

Obra Mosconi (14)

Además, explicaron que esta intervención es parte de un proceso necesario para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la nueva traza.

Vías alternativas habilitadas

Ante el corte total en ese sector, se recomienda a los conductores utilizar las colectoras habilitadas y circular con precaución.

Asimismo, a través de un mapa, se recordó que tanto Chaneton como Don Bosco, Avenida Olascoaga y Bahía Blanca estarán habilitadas para desplazarse.

corte de transito avenida mosconi

Una obra con impacto urbano

Los trabajos se enmarcan en el proyecto integral sobre la Gran Avenida Mosconi, una de las intervenciones más importantes que lleva adelante el Municipio en materia de infraestructura urbana en la ciudad.

La iniciativa contempla la reconversión de la actual traza en una avenida moderna, con cuatro carriles por sentido, espacios de estacionamiento y la incorporación de un sistema pluvial de gran escala, destinado a resolver problemas históricos de escurrimiento en la zona.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la obra avanza de manera sostenida y ya comienza a mostrar un fuerte impacto en la conectividad y el desarrollo urbano de la capital neuquina.

vias de circulacion habiltadas

Avenida Mosconi: "Se trabaja mañana, tarde y noche"

Estos trabajos constituyen la base de una solución definitiva diseñada para resolver problemas históricos de escurrimiento y garantizar la seguridad y previsibilidad de la ciudad ante eventos climáticos extremos.

La magnitud de la obra requiere un compromiso operativo permanente, con cuadrillas y maquinaria trabajando de manera ininterrumpida para cumplir con los plazos de esta solución definitiva.

En este sentido, días atrás el intendente Mariano Gaido resaltó el esfuerzo de los equipos técnicos y el ritmo de ejecución que permite transformar la realidad urbana de manera eficiente.

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"Es una obra realmente histórica porque se lleva adelante las 24 horas, mañana, tarde y noche. Quiero agradecer a todas las empresas y trabajadores neuquinos por el compromiso que tienen con esta transformación, porque vamos mucho más rápido de lo que teníamos previsto originalmente", afirmó.

El mandatario también subrayó que esta intervención responde a una lógica de planificación urbana que anticipa el crecimiento demográfico y comercial. A diferencia de otros modelos de desarrollo, la gestión municipal prioriza la infraestructura invisible que sostiene la superficie para evitar parches futuros y garantizar que la inversión sea duradera para las próximas décadas.