El pronóstico para este fin de semana en Neuquén: viento y temperaturas bajo cero

Se adelantó que en la capital neuquina se registrarán -2 grados de mínima. De cuánto serán las ráfagas más fuertes.

Este último fin de semana de abril el tiempo estará ventoso y frío en Neuquén y su zona de influencia. El pronóstico anticipa ráfagas fuertes hacia la tarde, noche del sábado con temperaturas en descenso para el domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la madrugada la temperatura será de 7 grados con viento débil, mientras que por la mañana descenderá a los 6 grados de mínima de la jornada bajo un cielo parcialmente nublado. En horas de la tarde la máxima llegará a los 18 grados, el viento soplará hasta los 41 kilómetros por hora y las ráfagas se acercarán a los 70 kilómetros por hora, que se extenderán hasta la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) adelantó que para este sábado se esperan períodos de viento moderado con ráfagas fuertes; mientras que hacia el domingo, los vientos irán en disminución con un marcado descenso de la temperatura. Además, pronosticó que durante el comienzo de semana se registrará un aumento térmico y vientos moderados.

Puntualmente para el sábado pronosticó que habrá una gran amplitud térmica dado que la mínima estará en los 2 grados y la máxima en 19 grados, con una tarde templada, soleada y ventosa. Anticipó vientos de 50 kilómetros por hora con ráfagas de 68 kilómetros por hora en Neuquén y la región.

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Temperaturas bajo cero

Para este domingo, el SMN pronosticó lluvias aisladas, viento fuerte y una jornada marcada por el ingreso de aire frío del Pacífico. Se espera viento de hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora en la capital provincial y la Confluencia. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 13.

De acuerdo a la AIC, este domingo se prevé un día despejado con una máxima de 13 grados y vientos del sudoeste a 30 kilómetros por hora con ráfagas de 51 kilómetros por hora. El anticipo del invierno llegará en horas de la noche cuando la temperatura tendrá un drástico descenso llegando a los 2 grados bajo cero con disminución de la intensidad del viento. Las ráfagas no superarán los 24 kilómetros por hora.

Frio -helada - Monumento San Martin Congelado (5).JPG Claudio Espinoza

Para el inicio de la semana, estará marcada la amplitud térmica dado que la mínima será de 5 grados mientras que la máxima llegará a los 20 grados. Se presentará mayormente cubierto con viento leve del oeste y ráfagas de unos 40 kilómetros por hora, mientras que por la noche el cielo estará cubierto y las ráfagas no superarán los 44 kilómetro por hora.