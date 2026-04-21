¿Se viene el viento? Cómo estará el clima este martes 21 de abril en Neuquén

La capital tendrá temperaturas cálidas y cielo despejado, mientras que el viento aumentará al final del día. Así estará el clima en toda la provincia.

El clima en Neuquén tendrá este martes 21 de abril una jornada mayormente estable, con cielo despejado, temperaturas agradables durante el día y un aumento del viento hacia la noche que se hará sentir en distintas regiones de la provincia.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el martes se presentará con buenas condiciones en la ciudad de Neuquén , donde la temperatura máxima alcanzará los 20°C y la mínima descenderá a los 5°C. Durante el día, el cielo estará despejado, mientras que por la noche se espera que se torne parcialmente nublado.

En cuanto a las condiciones específicas en la capital neuquina, el viento soplará leve desde el sector noroeste durante el día, con velocidades cercanas a los 10 km/h y ráfagas que rondarán los 17 km/h. Sin embargo, hacia la noche se prevé un cambio: el viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con velocidades de hasta 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h.

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Martes 21 de abril: el clima en el interior de Neuquén

En el centro de la provincia de Neuquén, el comportamiento será muy similar al de la capital. Se espera un día con cielo mayormente despejado, temperaturas templadas durante la tarde y condiciones agradables en general.

El cambio llegará hacia el final de la jornada, con el incremento del viento y la aparición de nubosidad parcial. Las ráfagas podrían ser intensas en sectores abiertos, por lo que se recomienda precaución, especialmente en rutas.

En el norte provincial, el martes comenzará con temperaturas bajas, típicas de la época otoñal. Durante la mañana, el ambiente será frío, aunque con el correr de las horas se espera una mejora que llevará a una tarde más templada y con cielo despejado.

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Al igual que en el resto de la provincia, el viento también se intensificará hacia la noche, aunque con menor fuerza que en el Alto Valle. En esta región tampoco se esperan precipitaciones.

En la región cordillerana del sur neuquino, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. El cielo se presentará despejado en horas diurnas y parcialmente nublado hacia la noche.

Las temperaturas serán más bajas que en el resto de la provincia, con mañanas frías y tardes frescas. En este caso tampoco hay pronóstico de lluvias o nevadas, lo que favorece la actividad turística en la zona.

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Sin lluvias y con continuidad de buen tiempo

El pronóstico de la AIC indica que no se esperan precipitaciones para este martes en ninguna región de Neuquén. Se mantendrá el aire seco y condiciones mayormente favorables.

Este escenario se extendería en los próximos días, con jornadas similares: mañanas frías, tardes agradables y presencia de viento, sobre todo en horas de la noche.

Según anticipa la AIC, las condiciones de estabilidad se mantendrán en los próximos días, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que consolida un período de tiempo seco en toda la provincia. En tanto, sí se prevén períodos de viento en todo el territorio neuquino.