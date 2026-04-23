Alerta del SMN por tormentas, lluvias, nevadas y vientos con ráfagas de 110 km/h

Estos fenómenos climáticos serán persistentes durante este jueves y alcanzan a distintos sectores con diferentes condiciones según cada región.

Según precisó el organismo, se trata de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este jueves que abarca a distintas regiones del país por tormentas, lluvias persistentes, nevadas y vientos intensos . Se trata de advertencias de nivel amarillo, que anticipan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes.

Según la información difundida por el organismo, las alertas rigen durante este jueves 23 de abril y alcanzan a sectores del norte, centro y sur de Argentina, con diferentes condiciones según cada región.

En relación a las tormentas , la advertencia del SMN alcanza principalmente a provincias del noreste argentino. Allí se esperan fuertes precipitaciones que podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y eventual caída de granizo.

Las zonas afectadas serán: Formosa, Chaco, Corrientes y norte de Santiago del Estero.

SMN alerta por tormentas 23-04

Por otra parte, el alerta por lluvias se concentra en zonas del oeste del país, especialmente sobre áreas cordilleranas. El organismo prevé precipitaciones persistentes, algunas de intensidad moderada a fuerte, que podrían generar acumulados importantes a lo largo de la jornada.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Las zonas afectadas serán: oeste de Chubut y Santa Cruz.

SMN alerta por lluvias 23-04

En cuanto a las nevadas, el SMN emitió alerta para sectores de la cordillera patagónica. Se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones significativas en zonas de mayor altitud, lo que podría afectar la visibilidad y complicar la circulación.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma líquida en zonas menos elevadas.

Este tipo de precipitaciones también estará centrado en la cordillera de Santa Cruz.

SMN alerta por nevadas 23-04

Además, rige una alerta por vientos fuertes en distintas regiones del país, particularmente en el sur. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades elevadas, con potencial para provocar inconvenientes, especialmente en áreas expuestas.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Las zonas afectadas son: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, en el suroeste de Santa Cruz la alerta emitida por el SMN es naranja, por lo que se estima que las ráfagas podrían llegar a 110 km/h.

SMN alerta por vientos 23-04

Recomendaciones ante la alerta

Frente a esta situación, el SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones. Entre las principales medidas se destacan evitar actividades al aire libre durante tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y extremar cuidados al circular en zonas afectadas por lluvias, nieve o viento.

Recomendaciones de SMN por tormentas y lluvias

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones de SMN por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones de SMN por nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Las alertas emitidas corresponden a este jueves, aunque el organismo no descarta modificaciones en función de la evolución de las condiciones meteorológicas. Por eso, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales.