Alerta naranja: se esperan nevadas y vientos que superarán los 110 km/h

El organismo nacional advirtió por ráfagas intensas que se registrarán este miércoles, además de la baja de temperaturas.

Para este 22 de abril están vigentes una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias.

La baja de temperatura ha comenzado a ser una constante en varias zonas del país, a un mes de iniciado el otoño se advierte sobre el comienzo de algunas nevadas, acompañados de fuertes fenómenos climáticos .

En las últimas horas se emitió una alerta meteorológica por viento y nevadas para este miércoles, donde se anticipa una jornada marcada por condiciones adversas y fenómenos de variada intensidad.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 22 de abril están vigentes una serie de alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias.

Alerta por fuertes vientos: qué zonas estarán afectadas

Alerta naranja

El organismo nacional emitió una alerta de nivel naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 km/h, principalmente en las zonas más altas. En zonas más bajas, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

No se descarta la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento. Esta alerta alcanzará al extremo sur de la provincia de Santa Cruz.

Alerta amarilla

Asimismo, está vigente otra alerta de nivel amarillo por vientos fuertes del sector oeste tendrán velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en sectores abiertos y de meseta.

Esta advertencia rige para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

SMN alerta por vientos 22-04

Alerta amarilla por nevadas

El SMN indicó que la alerta amarilla por nevadas se concentrarán en la franja cordillerana del extremo sur, es decir en la zona sur de Santa Cruz, donde el fenómeno podría mantenerse durante gran parte del día.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma líquida en zonas menos elevadas.

nieve Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Recomendaciones por los fuertes vientos y nevadas

El SMN advirtió que las ráfagas intensas pueden provocar voladura de objetos, caída de ramas y dificultades para la circulación, sobre todo en rutas expuestas y para vehículos de gran porte.

En las zonas cordilleranas, la acumulación de nieve puede generar calzadas resbaladizas, reducción de visibilidad y condiciones adversas para el tránsito.

Desde el organismo nacional se recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante estos fenómenos.

Recomendaciones de SMN por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones por nevadas