Lunes gris en Neuquén y alerta por nieve y viento: así arranca la semana en toda la región

La AIC prevé nubosidad y temperaturas templadas en el Alto Valle, mientras que el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y ráfagas en otras zonas.

El clima en Neuquén inicia la semana con un escenario claramente otoñal: cielo mayormente cubierto, temperaturas moderadas y sin fenómenos intensos en el Alto Valle , aunque con advertencias vigentes para otras zonas de la provincia donde se esperan condiciones más exigentes.

De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes se presentará con abundante nubosidad durante el día y cielo completamente cubierto hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados , mientras que la mínima descenderá a 6 grados , marcando una amplitud térmica típica de esta época del año.

El viento será leve durante gran parte de la jornada, con velocidades cercanas a los 7 km/h provenientes del noreste. Sin embargo, hacia la noche se prevé una rotación al sector sur y un leve incremento en la intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la persistencia de la nubosidad limitará la presencia del sol durante todo el día.

En este contexto, la tarde se presentará templada, pero con un descenso térmico rápido una vez caída la noche, por lo que se recomienda prever abrigo, especialmente en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada.

nublado tormenta ciudad neuquen generica

Alerta amarilla: nieve y viento en la cordillera

En paralelo a las condiciones estables del Alto Valle, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y viento que alcanza a sectores cordilleranos de la provincia de Neuquén, especialmente en áreas del centro y el noroeste.

Según el organismo, se prevén nevadas de variada intensidad, algunas localmente significativas, que podrían generar acumulación de nieve. Estos fenómenos estarán acompañados por períodos de viento fuerte, con ráfagas capaces de reducir la visibilidad y complicar la circulación, sobre todo en rutas de montaña y pasos internacionales.

El nivel de alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes deban trasladarse por zonas cordilleranas.

alerta neuquen nieve viento temporal

Cordillera: condiciones más inestables

En localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el lunes estará marcado por un cielo mayormente cubierto y un ambiente más frío que en el Alto Valle. Si bien los eventos más intensos podrían registrarse de manera localizada, el escenario es propicio para la presencia de precipitaciones níveas en las próximas horas.

Además, el viento en sectores altos de la cordillera contribuirá a intensificar la sensación térmica baja, generando un contexto más riguroso para residentes y turistas. Estas condiciones también podrían impactar en la transitabilidad de rutas, especialmente en sectores de mayor altitud.

lluvia otoño san martin de los andes.jpg

Norte neuquino, centro y meseta

Hacia el norte de la provincia, el panorama estará atravesado por el ingreso de aire frío, con temperaturas más bajas que en el Alto Valle y presencia de viento durante distintos momentos del día.

Si bien no se esperan nevadas generalizadas en esta región, el viento será un factor relevante, en línea con la alerta emitida por el SMN, especialmente en zonas más elevadas o expuestas.

En la zona centro y la meseta neuquina, el lunes se desarrollará bajo condiciones estables. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con poco viento y temperaturas moderadas durante la tarde.

zapala-viento-ruta-22.jpg De archivo. Gentileza

No se prevén fenómenos de relevancia en estas áreas, aunque la nubosidad seguirá siendo una constante a lo largo de la jornada, manteniendo un ambiente otoñal en toda la región.