Neuquén se prepara para inaugurar una obra histórica en el oeste de la ciudad

La intervención demandó una inversión superior a los $15.000 millones y contempla una avenida de cuatro carriles. También incluye una importante obra pluvial.

La megaobra de la avenida Crouzeilles transita sus últimos días de ejecución y se acerca a su inauguración. Se trata de una de las intervenciones urbanas más importantes que se desarrollan actualmente en la ciudad de Neuquén y que promete transformar la conectividad y la movilidad en el sector oeste de la capital provincial.

El proyecto contempla 3.000 metros lineales de pavimentación sobre una avenida troncal de cuatro carriles, dos por mano, con un ancho de 12 metros. La nueva arteria permitirá mejorar la circulación vehicular y fortalecer la conexión entre distintos puntos estratégicos de la ciudad.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , destacó que los trabajos se encuentran en la etapa final. “Actualmente se encuentran en la etapa de terminaciones finales”, afirmó, y remarcó que la inversión supera los 15.000 millones de pesos. Además, señaló que la obra “representa una de las intervenciones urbanas más importantes que se ejecutan actualmente en el interior del país”.

Obra avenida Crouzeilles Neuquen (2)

La nueva avenida conectará el norte y el sur de la ciudad y tendrá vinculación directa con las calles Río Colorado, Punta Indio, Bajada de Maida, la ciudad de Plottier y la Autovía Norte, consolidándose como un corredor estratégico para el tránsito urbano.

Gaido sostuvo que se trata de una obra fundamental para avanzar en el modelo de la “ciudad de los 15 minutos”, ya que permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos. En ese sentido, resaltó que “la obra se lleva adelante de manera conjunta entre el municipio y la provincia, con fondos propios, resultado de la administración eficiente tanto del gobierno municipal como provincial”.

Una conexión estratégica para el crecimiento de Neuquén

Desde el municipio destacaron que la avenida Crouzeilles contribuirá a descomprimir el tránsito en distintos sectores de la ciudad y fortalecerá la conectividad con la Ruta Provincial 67 y las localidades vecinas, integrando a Neuquén en una red de movilidad más ágil, eficiente y segura.

Obra avenida Crouzeilles Neuquen (2)

Además de la pavimentación, la obra incluye una importante infraestructura pluvial destinada a resolver problemas históricos de escurrimiento. El sistema contempla un canal de tres kilómetros sobre el margen oeste de la avenida, que permitirá conducir el agua proveniente de ese sector hacia el arroyo Durán.

Esta intervención beneficiará a una amplia cuenca que abarca sectores de Plottier y del norte neuquino, mejorando significativamente las condiciones de drenaje y reduciendo riesgos ante eventos de lluvia.

Los trabajos finales antes de la inauguración

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que actualmente se están ejecutando las últimas tareas complementarias.

“Estamos ejecutando algunas bocacalles y conexiones de infraestructura, tanto pluviales como de canales de riego que todavía existen en esa zona”, detalló el funcionario.

Obra avenida Crouzeilles Neuquen (1)

Nicola agregó que, una vez concluidos esos trabajos, se avanzará con la señalización, la pintura y los detalles finales necesarios para habilitar la circulación sobre la nueva avenida.

Con esta obra, la ciudad de Neuquén incorporará un nuevo acceso estratégico que permitirá ordenar el tránsito, potenciar el desarrollo urbano y acompañar el crecimiento sostenido del oeste capitalino.