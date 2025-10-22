Taxistas piden $1 millón de subsidio porque no pueden competir con Uber

Dijeron que perdieron el 90% del trabajo desde que operan estas aplicaciones y que la Municipalidad no puede multar a los vehículos.

Uber, Cabify y DiDi no son legales en Centenario. Los taxistas quieren secuetros de los vehículos.

Los taxistas otra vez se manifestaron en el Concejo Deliberante de Centenario y pidieron una urgente reunión con los concejales. Esta vez no fue el precio de la tarifa ni las actualizaciones, sino lo que genera la inserción de las aplicaciones de trasporte como Uber, Cabify o DiDi, que prácticamente no los dejan trabajar. Para sortear la crisis, con más del 90% del trabajo caído, piden a la Municipalidad de Centenario un subsidio transitorio de 1 millón de pesos .

Decenas de taxistas se concertaron el pasado lunes en la Plaza del Bicentenario, con bocinazos, carteles improvisados Desde allí marcharon hacia el municipio en busca de respuestas donde volverán hoy en una reunión que le habían pedido al intendente Esteban Cimolai.

Ya el lunes se habían reunido con el secretario de Tránsito y Transporte, Benito Torres , y los concejales. El pedido principal fue el control efectivo sobre las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify , que -según denunciaron- operan hace meses sin autorización en la ciudad y “abarcaron todo el servicio”. En ese contexto, los taxistas plantearon la necesidad de un subsidio transitorio de un millón de pesos por cada licencia, como única manera de sostener el trabajo mientras se define un marco regulatorio.

Taxistas reclamo Centenario Los taxistas de Centenario fueron a manifestarse al Concejo Deliberante. Centenario Digital

“Nos dicen que no tienen las herramientas para actuar, pero acá el compañero no tiene para comer. A nosotros nos bajó el 90% el trabajo, hay algunos que no tienen para pagar la cuota del auto 0 Km y los están por embargar. Esto no da para más”, expresó uno de los trabajadores frente al edificio comunal.

Taxistas, la bronca por lo Uber: no los pueden secuestrar sin reglamentación

La bronca creció cuando señalaron que los vehículos secuestrados por inspectores municipales -en procedimientos realizados semanas atrás- fueron liberados por el Tribunal de Faltas sin multas, bajo el argumento de que no existen leyes nacionales para sancionar a los choferes de aplicaciones. Y en realidad es así, aun estas aplicaciones no están ni sancionadas por ordenanzas, ni tampoco tiene un marco regulatorio.

“Así no se puede. Nosotros cumplimos con todo, pagamos las licencias, los seguros, las verificaciones. Ellos no, y encima trabajan tranquilos”, reclamó otro conductor.

Algunos ediles coincidieron en que las plataformas digitales representan una competencia desleal porque “se llevan el dinero al exterior”, mientras que otros sugirieron que legalizar Uber podría ser una forma de equiparar obligaciones, exigiendo licencias, seguros y verificaciones a todos los que prestan el servicio.

Pero las respuestas no conformaron al sector. “Yo ya no puedo mandar a mi hija a la universidad. Hace meses que solo tengo para comer un plato de fideos”, dijo una taxista.

En medio de ese clima, surgió la propuesta de que las 110 licencias activas reciban un subsidio de al menos un millón de pesos hasta que haya una resolución concreta. Los concejales reconocieron que esa medida depende exclusivamente del municipio y de una eventual declaración de emergencia del transporte, aunque nadie garantizó que pueda implementarse a corto plazo.

Un subsidio de $1 millón: ¿Es posible?

Tras una extensa jornada, se acordó realizar una reunión este miércoles con Cimolai, los ediles y la posibilidad de convocar también a la jueza de Faltas, Carolina Vidal. El compromiso trajo algo de calma, aunque los ánimos siguieron tensos. Algunos trabajadores advirtieron que, si no hay avances, podrían retomar las protestas o incluso cortar rutas.

“No pedimos limosna, pedimos una oportunidad para vivir de nuestro trabajo”, resumió un referente.