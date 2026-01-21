Cuánto sale un Nissan Kicks 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es uno de los SUV más exitosos del mercado: se renovó por completo y subió de categoría. Cuál es el precio que fijó la terminal para la nueva generación.

El público de los SUV es uno de los más exigentes del mercado automotor argentino y, en esa categoría tan competitiva, hay un modelo que viene marcando tendencia desde hace años: el Nissan Kicks . En diciembre 2025, la marca dio un paso clave al lanzar una nueva generación , que creció en tamaño, incorporó un eficiente motor turbonaftero y sumó más tecnología y equipamiento. ¿Cuál es su valor actualizado en enero de 2026?

El flamante Nissan Kicks 2026 ahora se apoya en la plataforma CMF-B High Performance y llega importado de Brasil. Con esta base, el modelo creció hasta los 4,36 metros de largo y pasó a posicionarse en la franja alta de los SUV compactos , un escalón por encima de lo que ofrecía hasta ahora. El baúl también da un salto importante y alcanza los 470 litros , una cifra que incluso supera a la de varios sedanes del segmento C. Además, ofrece más espacio en las plazas traseras , gracias a una mayor distancia entre ejes.

Este nuevo Nissan Kicks llegó para convivir en paralelo con el Nissan Kicks Play , que se mantiene como una opción de gama inferior dentro del portafolio de la marca. Mientras el Kicks Play conserva el motor 1.6 naftero aspirado y una opción de caja manual en su versión de entrada, la nueva generación se comercializa exclusivamente con caja automática de doble embrague —la misma que utiliza Renault Kardian— y un enfoque claramente más tecnológico y sofisticado.

En materia de seguridad, el salto también es contundente: en las últimas pruebas de Latin NCAP, el nuevo Kicks obtuvo 90% de protección para adultos, 92% en protección infantil y 85% en asistencias a la conducción.

Nissan Kicks: sus patentamientos en 2025

El Nissan Kicks Play fue uno de los SUV más patentados de Argentina durante 2025, según los reportes de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), consolidándose como una de las opciones más elegidas dentro del segmento. Al ser un lanzamiento tan reciente, aún no hay cifras oficiales de patentamientos del Nissan kicks 2026.

Los SUV más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523 Peugeot 2008 – 15.347 Ford Territory – 14.063 Jeep Compass – 12.482 Nissan Kicks Play – 11.906 Volkswagen T-Cross – 11.314 Renault Duster – 9.885 Toyota SW4 – 8.742

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026: cuál es su valor en enero 2026. Nissan

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Nissan Kicks: versiones y características

Con la llegada del nuevo Kicks 2026, Nissan no dio de baja al Kicks Play, sino que reorganizó su oferta de SUV. Mientras el Kicks Play se mantiene como la opción de entrada al mundo SUV de la marca, la nueva generación del Kicks representa un cambio profundo: no es una simple actualización, sino un modelo que se posiciona un escalón más arriba dentro de la gama, con mayor tamaño, tecnología y nivel de equipamiento.

La mecánica en este nuevo modelo marca un quiebre: el nuevo Kicks incorpora en toda la gama un motor 1.0 turbo de inyección directa, con 120 CV y 200 Nm de torque, combinado con una caja automática DCT de doble embrague, que también se puede manejar en modo manual a través de levas al volante. Este conjunto promete mejores prestaciones, mayor eficiencia y una experiencia de manejo más moderna.

Nissan Kicks 2026 El Nissan Kicks 2026 tiene más espacio en sus plazas traseras. Nissan

El flamante Nissan Kicks se ofrece en tres configuraciones en el mercado argentino, con las siguientes características:

Kicks Sense: versión de entrada, con llantas de 17”, pantalla multimedia de 12,3”, control crucero inteligente, asistente de carril, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold y levas al volante.

Kicks Advance: suma cargador inalámbrico, barras de techo y encendido remoto del motor.

Kicks Exclusive: versión tope de gama con techo solar panorámico, llantas de 19”, instrumental digital de 12,3”, iluminación ambiental, sensores delanteros, paquete completo de asistencias y sistema de audio Bose Personal Plus.

Cuánto sale un Nissan Kicks en enero 2026

Estos son los precios actualizados de lista del nuevo Nissan Kicks en enero 2026: