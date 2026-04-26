Más de 600 militantes participaron del encuentro provincial del Frente Grande

Contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y se convocó desde el espacio a profundizar el proceso: “estamos viviendo y atravesando un momento histórico en la provincia".

Este sábado alrededor de 600 militantes y referentes de los espacios que integran el Frente Grande participaron de un encuentro provincial del que participó el Gobernador Rolando Figueroa , que se realizó en el gimnasio del Gigante del Este de la capital neuquina.

En el encuentro, el gobernador Rolando Figueroa destacó respecto a lo que está sucediendo en la provincia que “estamos construyendo un camino que lo tenemos que defender, porque los modelos tienen que ser superiores a las personas.”

“Cuando la gente entiende el porqué de lo que hacemos, cambia la mirada” afirmó Figueroa y reflexionó sobre el espacio con el que se llegó al gobierno que “nos sumamos en las coincidencias para generar un cambio y dejar de dividirnos para que gane siempre el mismo”. “No me importa de qué partido es alguien, me importa que coincidamos en cómo construir el futuro.”

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El Frente Grande apuesta a seguir en el mismo camino

Martínez, por su parte, repasó el camino transitado para tomar la decisión de sumarse a la propuesta de gobierno de Rolando Figueroa, que dijo, que nos convocó “al desafío generacional de poner manos a la obra para transformar esta provincia y hacer en la provincia de Neuquén lo que como militantes soñábamos, pero fundamentalmente, lo que los neuquinos y neuquinas necesitaban y nos pedían, salud, educación, viviendas, infraestructura; emprolijar el Estado".

La presidenta del Frente Grande reflexionó sobre el encuentro “esta reunión es un repaso de ese esfuerzo que hicimos desde el Frente Grande, un abrazo compañero de sentirnos en la comodidad de haber tomado la decisión adecuada, de renovar nuestras convicciones más profundas, las históricas banderas del Frente Grande, todas las tenemos levantadas por este Gobierno. No nos queda una, inclusive algunas que ni siquiera nos imaginábamos”. Se preguntó en esa línea, "si no es el Estado y el gobierno, ¿quién?, ¿quién con el gas?, ¿Quién con la ruta?, ¿Quién con las becas, con las escuelas, con los hospitales, con la seguridad?, ¿Quién?”

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“Este es un proceso que lleva su tiempo; ahora, necesitamos profundizarlo, queremos seguir siendo parte, que sean parte y protagonistas los miles de neuquinos y neuquinas, que por años no se sintieron en ningún lugar en esta provincia y que hoy recuperaron la dignidad” enfatizó en el cierre la dirigente.

Por su parte los referentes Santiago Nogueira y Pablo Tomasini, convocaron en igual sentido, a seguir siendo parte de este proyecto que hace que, en palabras del referente de Neuquén Futura “estamos viviendo y atravesando un momento histórico en la provincia; es una oportunidad y con este modelo del Estado Presente y de su profundización depende el futuro de las generaciones de neuquino y neuquinas”.

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En tanto quien preside Compromiso Neuquino invitó “a todos a que personalmente, además de política y partidariamente logremos enamorarnos de la propuesta y convicciones y certificar esto en otro nuevo mandato de gobierno; ese es el camino”.