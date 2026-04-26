Cerraron hasta nuevo aviso un paso internacional de Neuquén a Chile por nieve y hielo

El cruce permanece inhabilitado este domingo y se realizará un nuevo relevamiento a media mañana. Advierten por condiciones invernales en la cordillera neuquina.

El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado este domingo 26 de abril debido a las bajas temperaturas y las condiciones adversas en la zona cordillerana, según informó Vialidad Nacional en su parte de rutas.

De acuerdo al reporte oficial, se trata de una medida preventiva ante la presencia de hielo y el marcado descenso térmico en sectores de alta montaña. Las autoridades indicaron que se realizará un nuevo relevamiento a las 10:00 para evaluar si existen condiciones que permitan habilitar el tránsito o si el cierre se extenderá durante el resto de la jornada.

En contraste, el paso internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado con circulación normal en el horario de 9 a 19.

pino hachado cerrado

Frío intenso y posibles nevadas en la zona

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se esperan temperaturas muy bajas en la zona de Pino Hachado y alrededores, con mínimas cercanas a los -6°C y máximas que no superarían los 4°C.

El pronóstico también anticipa cielo mayormente cubierto, con probabilidad de nevadas aisladas durante la jornada, además de vientos moderados que pueden intensificar la sensación térmica bajo cero en sectores de mayor altura.

Evaluación clave a media mañana

Desde Vialidad Nacional señalaron que el nuevo parte previsto para las 10 será determinante para definir la situación del paso. Las condiciones climáticas y el estado de la calzada serán los factores principales que se tendrán en cuenta para una eventual reapertura.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores evitar la zona, mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante la presencia de hielo sobre la calzada.

Para consultas urgentes, el organismo mantiene habilitadas las líneas telefónicas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, aunque recordaron que la atención personalizada se brinda de lunes a viernes.