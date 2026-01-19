Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es uno de los autos 0km más patentados del país: pelea en un segmento competitivo contra rivales como Toyota Yaris y Peugeot 208. Precios y versiones.

El Chevrolet Onix se consolidó en 2025 como uno de los protagonistas del segmento B , el más competitivo del mercado argentino. En un escenario dominado por modelos de alto volumen y una fuerte presión por precio y equipamiento, el hatchback de General Motors logró sostener ventas y cerrar el año entre los 12 vehículos más patentados del país . ¿Cuál es su valor actualizado en enero de 2026?

Gran parte de su éxito radica en que tiene una propuesta clara: es un hatchback pensado para el uso urbano , que también responde en buenos términos en ruta debido a su eficiente motor turbonaftero de tres cilindros, tiene un buen nivel de equipamiento tecnológico y una gama versátil pensada para distintos tipos de públicos. En ese contexto, el Onix compite de manera directa con pesos pesados como Toyota Yaris y Peugeot 208 , habituales en los primeros puestos del ranking anual.

Actualmente, el Onix que se vende en Argentina corresponde a la segunda generación , importada desde Brasil, y se ofrece exclusivamente en carrocería hatchback , ya que la versión sedán dejó de comercializarse en el mercado local. Para la marca, cumple además el rol de modelo de acceso , una posición clave dentro de su estrategia regional.

Chevrolet Onix: así fueron sus patentamientos en 2025

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 609 unidades del Chevrolet Onix en diciembre 2025, mientras que este modelo quedó 12° en el ránking general del año, que se detalla a continuación.

Ránking: los autos más vendidos en 2025 en Argentina (enero-diciembre):

Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 Fiat Cronos – 29.905 Peugeot 208 – 29.092 Ford Ranger – 24.976 Volkswagen Amarok – 23.612 Volkswagen Polo – 21.324 Toyota Corolla Cross – 18.542 Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 15.347 Chevrolet Onix – 13.696

Chevrolet Onix Chevrolet Onix, cuál es su valor en enero 2026. General Motors

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Versiones, motor y equipamiento del Chevrolet Onix

La gama del Chevrolet Onix en Argentina está compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS. Todas comparten el mismo motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros, ahora con inyección directa, que entrega 116 CV de potencia y 160 Nm de torque. La versión LT es la única que ofrece caja manual de cinco marchas, mientras que desde LTZ en adelante incorporan transmisión automática de seis velocidades.

En dimensiones, el Onix hatchback mide 4,17 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,55 metros y un baúl de 303 litros, valores alineados con lo que se espera en el segmento B. Desde las versiones intermedias suma un nivel tecnológico destacado, con tablero digital, pantalla multimedia de gran tamaño y conectividad completa.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX. Las versiones más equipadas agregan alerta de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y asistencias que lo ponen a tono con rivales más recientes.

Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 km en enero 2026

Con la última actualización de precios aplicada por la terminal del 2%, estos son los valores oficiales del Chevrolet Onix en enero de 2026 en Argentina: