Starlink ya funciona en los autos: por qué puede ser motivo de multas

La solución para tener internet satelital en largos viajes o zonas sin cobertura debe estar correctamente implementada. Qué dice la ley.

Viajar por rutas largas de la Patagonia o cruzar zonas rurales de Neuquén tiene un clásico inevitable: en algún momento, se corta la señal y el celular queda muerto. Ese “silencio digital” fue parte del folklore rutero durante años, pero ahora empezó a cambiar con un protagonista nuevo: Starlink , la internet satelital que ya se usa también en autos en movimiento .

Desde este verano, sobre todo en camionetas 4x4 , muchos conductores empezaron a mostrar un detalle llamativo: la aparición de unos “ cuadrados blancos ” pegados o apoyados en el parabrisas. Se trata de antenas compactas que buscan cielo abierto para enganchar señal, incluso donde no llega ninguna red móvil.

La promesa es tentadora: conectividad estable para mapas, trabajo remoto, música, streaming y hasta videollamadas en medio de la nada. Pero el “lado B” también existe: si esa antena queda en el lugar equivocado, puede terminar en multa .

Starlink y multas: qué dice la norma y por qué el parabrisas es el problema

La clave no está en si el servicio funciona o no (funciona), sino en dónde se instala el equipo. En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito no menciona a Starlink de forma específica, pero sí prohíbe circular con objetos que perturben la visibilidad o comprometan la seguridad.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial lo explican con una interpretación directa del marco vigente: “La ley nacional de Tránsito no habla específicamente de las antenas mencionadas, pero el inciso q del artículo 48 prohíbe transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos”.

Starlink en tu auto

En resumen: si la antena queda en el campo visual del conductor, hay margen para sanción. Y ese margen se vuelve todavía más “gris” porque la evaluación suele quedar en manos del agente que detiene el vehículo y decide si ese elemento obstruye o no.

Esto no apunta a Starlink como tecnología “prohibida”, sino al uso: el parabrisas es una zona crítica y cualquier cosa que reduzca el campo visual, aunque sea parcialmente, puede aumentar el riesgo en cruces, adelantamientos o con lluvia y baja visibilidad.

Starlink en tu auto

Cómo funciona Starlink en el auto

El salto de Starlink a la movilidad se explica por dos factores: más cobertura satelital y equipos que se adaptan mejor a escenarios de ruta. Hoy, el sistema puede convertir al vehículo en un punto de acceso wifi incluso circulando a velocidad de autopista, algo que hasta hace poco era patrimonio de motorhomes.

El servicio no funciona sin un plan adecuado. Los esquemas de movilidad de Starlink priorizan la conexión “en movimiento”, habilitando el enlace constante con la red satelital. Los planes con prioridad móvil garantizan mejor desempeño durante la circulación, mientras que las opciones más básicas se orientan a usos temporales.

Starlink en tu auto

En términos de energía, el sistema demanda una fuente estable. Muchos usuarios optan por conectarse a la batería del vehículo, mientras que los perfiles más exigentes incorporan baterías de litio o estaciones de energía independientes. Con esta configuración, la antena puede operar durante horas sin afectar el arranque ni el sistema eléctrico.

En síntesis: Starlink puede cambiar la experiencia de ruta en Argentina, sobre todo en zonas sin cobertura. Pero si para lograrlo se ocupa el parabrisas con una antena, el conductor se expone a la discusión más antigua del tránsito: si tapa la visión, no va.