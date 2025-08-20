Cuánto sale una Honda NAVi con valor actualizado en agosto 2025

Esta moto crossover se produce en Campana y figura entre las más patentadas de Argentina. Cuál es el precio que fijó Honda este mes.

La Honda NAVi debutó en el mercado argentino a fines de febrero con una propuesta original: es un modelo eficiente y de bajo consumo que combina tintes de los segmentos Street, Scooter y Cub y de a poco se va metiendo entre las motos más patentadas de Argentina ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025?

Se trata del noveno modelo que Honda produce en su planta de Campana , provincia de Buenos Aires, con un elevado grado de integración de piezas nacionales y que tiene la particularidad de que se presenta en cinco colores: rojo, negro, blanco, verde y rosa.

Además, la firma japonesa ofrece ocho kits de personalización para la Honda NAVi en Argentina, entre los que se destacan:

la Honda NAVi es una moto pensada para un uso urbano.

Sport : parabrisas bajo, defensa óptica rojo, funda asiento (negro/rojo/gris), embellecedores laterales, calcos Sport

: parabrisas bajo, defensa óptica rojo, funda asiento (negro/rojo/gris), embellecedores laterales, calcos Sport Rally : parabrisas alto, defensa óptica negro, porta equipaje trasero, calcos Rally

: parabrisas alto, defensa óptica negro, porta equipaje trasero, calcos Rally Adventure: parabrisas alto, defensa óptica negro, funda asiento negro/camel, porta equipaje trasero, cubre manos camel, calcos estilo camuflados

Honda NAVi: así son sus patentamientos en 2025

Actualmente, Honda NAVi es la 13° moto más patentada del país con 55.70 unidades en 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina(ACARA). En lo que respecta a los números de julio, fue el 16° modelo más patentado, con 697 unidades.

El registro de los primeros siete meses del año (enero a julio) muestra en el top ten de patentamientos a mayoría de modelos del segmento Cub, de 110 cc de cilindradas, con algunos del segmento cross.

El ránking de las 10 motos más patentadas en 2025:

Gilera Smash - 31.847 unidades Honda Wave - 30.084 Motomel Blitz 110 - 28.543 Keller KN 110 - 26.168 Corven Energy 110 - 20.982 Mondial LD 110 Max - 15.216 Zanella ZB 110 - 10.614 Motomel S2 150 - 9.899 Zanella ZB 110 RT - 8.931 Honda XR 150 - 6.087

Honda NAVi: ficha técnica y características

NAVI La Honda NAVi se produce en la planta de Campana, Buenos Aires

La Honda NAVi es una moto compacta, liviana y ágil, ideal para un uso urbano. Entre sus principales características se destacan:

Motor y transmisión:

Equipa un motor monocilíndrico, OHC, de 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire , con una cilindrada de 109–110 cc , de bajo mantenimiento y alto rendimiento

, con una cilindrada de , de bajo mantenimiento y alto rendimiento Genera alrededor de 7.8 CV y 8.96 Nm de torque , permitiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los 80 km/h.

, permitiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los Utiliza una transmisión automática V-MATIC (CVT), sin embrague ni cambios manuales

Dimensiones y maniobrabilidad

Largo : 1.808 mm

: 1.808 mm Ancho : 748 mm

: 748 mm Alto : 1.039 mm

: 1.039 mm Peso en orden de marcha : entre 101 y 104 kg

: entre Altura del asiento: aproximadamente 762–765 mm, ideal para tener buen control y accesibilidad

Frenos y seguridad

Usa frenos a tambor y está equipada con el sistema CBS (Combined Braking System), que distribuye la frenada entre ambas ruedas por seguridad

Suspensión y baúl integrado

Delantera: horquilla telescópica con recorrido de unos 89 mm

con recorrido de unos Trasera: monoamortiguador con recorrido de aproximadamente 70 mm

con recorrido de aproximadamente Incluye un baúl portaobjetos integrado para mayor practicidad urbana

Cuánto sale una Honda NAVi con precio actualizado en agosto 2025

En un mes complicado para el sector por lo que representó la suba del dólar oficial, Honda sólo aplicó un aumento del 1% para la Honda NAVi, por lo que este modelo casi que mantiene su precio con respecto a julio. Luego del pequeño ajuste de la terminal, en agosto de 2025 la Honda NAVi se comercializa en Argentina a un precio oficial de lista de $3.367.000. Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera.