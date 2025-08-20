Cuánto sale una Honda NAVi con valor actualizado en agosto 2025

Esta moto crossover se produce en Campana y figura entre las más patentadas de Argentina. Cuál es el precio que fijó Honda este mes.
La Honda NAVi debutó en el mercado argentino a fines de febrero con una propuesta original: es un modelo eficiente y de bajo consumo que combina tintes de los segmentos Street, Scooter y Cub y de a poco se va metiendo entre las motos más patentadas de Argentina ¿Cuál es su valor actualizado en agosto 2025?
Se trata del noveno modelo que Honda produce en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, con un elevado grado de integración de piezas nacionales y que tiene la particularidad de que se presenta en cinco colores: rojo, negro, blanco, verde y rosa.
Además, la firma japonesa ofrece ocho kits de personalización para la Honda NAVi en Argentina, entre los que se destacan:
- Sport: parabrisas bajo, defensa óptica rojo, funda asiento (negro/rojo/gris), embellecedores laterales, calcos Sport
- Rally: parabrisas alto, defensa óptica negro, porta equipaje trasero, calcos Rally
- Adventure: parabrisas alto, defensa óptica negro, funda asiento negro/camel, porta equipaje trasero, cubre manos camel, calcos estilo camuflados
Honda NAVi: así son sus patentamientos en 2025
Actualmente, Honda NAVi es la 13° moto más patentada del país con 55.70 unidades en 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina(ACARA). En lo que respecta a los números de julio, fue el 16° modelo más patentado, con 697 unidades.
El registro de los primeros siete meses del año (enero a julio) muestra en el top ten de patentamientos a mayoría de modelos del segmento Cub, de 110 cc de cilindradas, con algunos del segmento cross.
El ránking de las 10 motos más patentadas en 2025:
- Gilera Smash - 31.847 unidades
- Honda Wave - 30.084
- Motomel Blitz 110 - 28.543
- Keller KN 110 - 26.168
- Corven Energy 110 - 20.982
- Mondial LD 110 Max - 15.216
- Zanella ZB 110 - 10.614
- Motomel S2 150 - 9.899
- Zanella ZB 110 RT - 8.931
- Honda XR 150 - 6.087
Honda NAVi: ficha técnica y características
La Honda NAVi es una moto compacta, liviana y ágil, ideal para un uso urbano. Entre sus principales características se destacan:
Motor y transmisión:
- Equipa un motor monocilíndrico, OHC, de 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire, con una cilindrada de 109–110 cc, de bajo mantenimiento y alto rendimiento
- Genera alrededor de 7.8 CV y 8.96 Nm de torque, permitiendo alcanzar una velocidad máxima cercana a los 80 km/h.
- Utiliza una transmisión automática V-MATIC (CVT), sin embrague ni cambios manuales
Dimensiones y maniobrabilidad
- Largo: 1.808 mm
- Ancho: 748 mm
- Alto: 1.039 mm
- Peso en orden de marcha: entre 101 y 104 kg
- Altura del asiento: aproximadamente 762–765 mm, ideal para tener buen control y accesibilidad
Frenos y seguridad
- Usa frenos a tambor y está equipada con el sistema CBS (Combined Braking System), que distribuye la frenada entre ambas ruedas por seguridad
Suspensión y baúl integrado
- Delantera: horquilla telescópica con recorrido de unos 89 mm
- Trasera: monoamortiguador con recorrido de aproximadamente 70 mm
- Incluye un baúl portaobjetos integrado para mayor practicidad urbana
Cuánto sale una Honda NAVi con precio actualizado en agosto 2025
En un mes complicado para el sector por lo que representó la suba del dólar oficial, Honda sólo aplicó un aumento del 1% para la Honda NAVi, por lo que este modelo casi que mantiene su precio con respecto a julio. Luego del pequeño ajuste de la terminal, en agosto de 2025 la Honda NAVi se comercializa en Argentina a un precio oficial de lista de $3.367.000. Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera.
