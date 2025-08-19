Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en agosto 2025

La moto multipropósito de Honda celebra 10 años en el mercado argentino. Cuál es el precio de lista que fijó la terminal para este mes.

La Honda XR 150 es uno de los modelos más reconocidos de la marca japonesa en Argentina y en la última década se consolidó como un clásico del segmento multipropósito . Producida en la planta de Campana, combina diseño robusto, bajo mantenimiento y rinde tanto en ciudad como en caminos de tierra ¿Cuál es su valor en agosto 2025?

La XR 150 fue lanzada en 2015 para reemplazar a la XR 125L y rápidamente ganó terreno en el mercado local gracias a su versatilidad . Inspirada en las motos de mayor cilindrada, se posicionó como una opción ideal para quienes buscan un vehículo confiable, con prestaciones off-road pero sin perder agilidad en la ciudad.

Su 10° aniversario la encuentra como una pieza clave en la estrategia de Honda en Argentina . De hecho, el modelo acompañó el crecimiento de la marca en el país, que en 2025 alcanzó el hito de 1.5 millones de motos producidas de manera local.

Honda XR150: top-10 de patentamientos en 2025

La Honda XR 150 es la 10° moto más patentada de 2025, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). El ranking se reproduce a continuación:

Gilera Smash - 31.847 unidades Honda Wave - 30.084 Motomel Blitz 110 - 28.543 Keller KN 110 - 26.168 Corven Energy 110 - 20.982 Mondial LD 110 Max - 15.216 Zanella ZB 110 - 10.614 Motomel S2 150 - 9.899 Zanella ZB 110 RT - 8.931 Honda XR 150 - 6.087

Honda XR 150: ficha técnica y prestaciones

La XR 150 pertenece al segmento on-off y está pensada para soportar tanto trayectos urbanos como rurales. En lo que respecta a su mecánica y transmisión, incorpora:

Motor monocilíndrico de 149 cc , refrigerado por aire

, refrigerado por aire Alimentación por carburador , que simplifica el mantenimiento

, que simplifica el mantenimiento Caja manual de cinco velocidades , adaptada para uso mixto

, adaptada para uso mixto Relación de compresión de 9.5:1 , con equilibrio entre rendimiento y consumo

, con equilibrio entre rendimiento y consumo Tanque de combustible de 12 litros, que asegura buena autonomía

El sistema de arranque es dual, eléctrico y a pedal, lo que aporta practicidad en diferentes condiciones. En materia de seguridad incorpora freno delantero a disco de 240 mm con ABS, mientras que atrás mantiene un freno a tambor de 110 mm.

XR-150L-4-523x400 (1) La Honda XR 150 también sirve para recorrer caminos de tierra.

La suspensión se compone de una horquilla telescópica delantera con 160 mm de recorrido y un monoshock trasero con 149 mm, lo que le permite un buen desempeño en caminos irregulares. Sus neumáticos -90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás- garantizan estabilidad y tracción en distintas superficies.

En dimensiones, mide 2,09 metros de largo, 0,83 m de ancho y 1,12 m de alto. El asiento, ubicado a 83,4 cm del suelo, ofrece una posición de manejo cómoda y accesible para distintos tipos de conductores.

Cuánto sale una Honda XR 150 con precio actualizado en agosto 2025

Luego de un pequeño ajuste del 1% que aplicó la terminal en su valor, la Honda XR150 se comercializa a un precio oficial de lista de $5.647.700 en Argentina. Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera, o bien si se la compra mediante un plan de financiación.