Políticos "open to work": Mariu Vidal y un CV de LinkedIn para tender puentes del público al privado

Una publicación de la ex gobernadora bonaerense despertó el debate por la transición del sector público al privado.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, dice una publicación de LinkedIn . Lo que podría ser un típico mensaje de esta red social movió el avispero de la escena política por el nombre de su autora: la diputada nacional por el PRO y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Las respuestas no tardaron en llegar: en clave política, su mensaje fue interpretado como otro clavo en el ataúd del partido fundado por Mauricio Macri. También hubo quienes respondieron con sorna, como Alberto Samid, el empresario de la carne, que dudó de la capacidad de Vidal para trabajar en una carnicería todos los días a las 7 de la mañana.

Con marcada hipocresía, la misma opinión pública que apunta su dedo acusador a los actores enquistados en la política y atornillados a las bancas del Congreso o los sillones del Ejecutivo, también critica la intención de aquellos que quieren migrar al sector privado y aportar la experiencia de la gestión pública en otros ámbitos.

Mariu dice que tiene contactos y un gran cúmulo de experiencia, pero también las mañas de quien hace esa transición y abandona su zona de confort a los 51 años. Y busca abrir el debate para saber si ese sector privado -que le pide a los políticos entender el mundo empresarial- está dispuesto a darle un lugar a aquellos que quieren ser un empleado más.

Entre la profesionalización de la gestión pública y la necesidad de líderes empáticos que hayan caminado, al menos por un tiempo, con nuestros zapatos, se erige otro debate: ¿qué pasaría si la actividad política pudiera verse como un servicio transitorio y no como un salvoconducto manchado por el enriquecimiento ilícito, el nepotismo y las alianzas forzosas? ¿Cómo asumiríamos los mandos si supiéramos que son efímeros y que, al concluir, debemos volver a la misma base? El intendente a su barrio, el sindicalista a su puesto, el gobernador a una empresa que tome su CV.

Ver los cargos electivos como un servicio público honorífico y transitorio, entender a los empleados estatales como profesionales que persiguen la eficiencia y la mejora continua y ver al sector privado como un actor fundamental para generar empleo y abundancia, en lugar de explotación y plusvalía, puede significar el primer paso para un camino que abra diálogos de cooperación.

Con lógicas diferentes, pero complementarias, el sector público y el privado necesitan abandonar los enfrentamientos para asumir una necesaria simbiosis. Y un CV de LinkedIn podría ser un buen inicio.

