Llegan fuertes vientos a Neuquén y hay alerta amarilla por nevadas: el peor día

En la ciudad de Neuquén, el viento se mantendrá hasta el fin de semana, pero hay un día en particular que las ráfagas serán fuertes.

El tiempo bueno con cielo mayormente despejado será interrumpido por una variable del tiempo que dominará la semana: el viento como protagonista . Si bien, durante los próximos días, estará templado con mañanas frías, las ráfagas se harán sentir día tras día, especialmente hacia el fin de semana. Incluso con un descenso de la temperatura que comenzará a notarse a partir viernes. Así lo indica la síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), para la zona de los valles, meseta y costa.

El detalle indica que las ráfagas de viento más moderadas oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el domingo serán más fuertes: la AIC prevé que pueden alcanzar los 75 km/h; mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte esta condición en más de un día.

De acuerdo a la previsión que realiza el SMN, los peores días con viento son el jueves por la noche, con ráfagas de entre 70-78 km/h, sumado a la posibilidad de tormentas y lluvias aisladas. Los vientos fuertes continuarán durante la madrugada y mañana del viernes. El sábado ceden un poco y el domingo, se anticipan ráfagas de entre 60-69 km/h.

Durante estos días también puede bajar la temperatura hasta los cero grados y el cielo irá de despejado a parcialmente nublado o cubierto, con probabilidad de lluvias, el jueves.

AIC vientos

En el interior, alerta por nevadas

En tanto, hacia el interior de la provincia, el SMN emitió un alerta nivel amarillo por nevadas. La zona será: cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual", indica.

alerta amarilla jueves 21

El momento de mayor probabilidad de que esto ocurra será la tarde y noche del jueves 21.

En estos casos, las recomendaciones que realiza el SMN ante una alerta amarilla por nevadas son las siguientes:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras provincias con alertas

Provincias como Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Paraná están pintadas de amarillo porque el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos. En tanto, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, sentirán el rigor del viento y el viento zonda.

Este fenómeno se comprende como los últimos coletazos de lo que se llama "ciclogénesis". Se trata de un proceso que se refiere a la formación y desarrollo de un sistema de baja presión atmosférica que puede traer consigo condiciones climáticas adversas como bajas temperaturas, vientos fuertes y precipitaciones intensas, incluyendo nevadas.

ciclogenesis No es la primera vez que los especialistas meteorológicos advierten sobre la presencia de una ciclogénesis en Argentina,

La ciclogénesis ocurre cuando una masa de aire cálido y húmedo se encuentra con una masa de aire frío y seco, creando un gradiente de presión que da lugar a la formación de un sistema de baja presión. A medida que el sistema se desarrolla, puede traer consigo condiciones climáticas extremas.