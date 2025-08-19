El viento llega a Neuquén esta semana: de cuánto serán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de tiempo variable, con frío intenso en la cordillera y ráfagas fuertes hacia el final de la semana.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Neuquén y distintas regiones de la provincia para esta semana. Según el informe, se esperan días mayormente estables en el inicio del período, pero con un progresivo descenso de temperatura hacia el viernes y condiciones de inestabilidad en la zona cordillerana.

En la ciudad de Neuquén, el martes comenzará con buen tiempo, cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Los vientos soplarán del oeste con intensidades de hasta 59 km/h, durante la tarde, sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles se mantendrá estable, con registros entre 5 °C y 14 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Para el jueves se prevé un leve descenso, con mínima de 7 °C y máxima de 14 °C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h. Ese día aumentará la nubosidad y habrá una chance de lluvias débiles, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

vientos fuertes.jpg La alerta anticipa “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Hacia el viernes el panorama se tornará más frío: se esperan 6 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima. El viento se intensificará del sector oeste, con ráfagas superiores a los 59 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.

Región Centro (Zapala y alrededores)

En Zapala, las condiciones del martes serán relativamente estables, aunque con temperaturas bajas para la época: mínima de 5 °C y máxima de 12 °C, acompañadas por vientos del oeste y ráfagas que podrían superar los 69 km/h.

El miércoles marcará un descenso más pronunciado, con mínima de apenas 1 °C y máxima de 7 °C. No se esperan lluvias, pero continuará con ráfagas de 59 km/h. El jueves seguirá frío e inestable, con registros de 2 °C a 7 °C y probabilidad de precipitaciones débiles.

El viernes será la jornada más cruda, con mínima de –1 °C y máxima de 4 °C. A esto se sumarán ráfagas intensas de hasta 69 km/h, lo que generará condiciones de incomodidad para la circulación.

Zona Andina

En la región cordillerana, el martes comenzará con tiempo relativamente bueno, aunque fresco: mínimas de entre 0 °C y 3 °C y máximas en torno a 6 °C. No se descartan lluvias aisladas en sectores elevados, con viento moderado a fuerte, por la tarde las ráfagas alcanzarán los 69 km/h.

El miércoles se esperan precipitaciones más probables, con mínimas de –1 °C y máximas cercanas a 4 °C. La probabilidad de lluvias y nevadas será del 40% al 70%, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El jueves continuará inestable, con registros de –1 °C a 1 °C y precipitaciones intermitentes. El viernes habrá un leve repunte en las máximas, que llegarán a 4 °C o 5 °C, aunque persistirán las heladas matinales y la nubosidad variable.

Norte neuquino

En el norte neuquino, el martes se anticipa con mínima de 4 °C y máxima de 12 °C, sin lluvias, pero con ráfagas que podrían rondar los 69 km/h.

El miércoles descenderán los valores, con temperaturas de 0 °C a 6 °C y vientos moderados. Para el jueves, el SMN prevé mínimas de 1 °C y máximas de 6 °C, con posibilidad de lluvias y nevadas en los pasos internacionales como Pino Hachado y Copahue.

El viernes, el frío se intensificará: las mínimas llegarán a –2 °C y las máximas apenas alcanzarán entre 3 °C y 8 °C, con ráfagas de viento cercanas a 59 km/h.