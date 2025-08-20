Subastan autos seminuevos y clásicos desde $3,2 millones: cómo participar

Entre los lotes disponibles hay autos que pertenecen a empresas que renuevan su flota, y también clásicos.

Una importante subasta online se realizará este jueves, con autos seminuevos y clásicos desde $3,2 millones , en un evento multiempresa que reunirá diferentes marcas y segmentos. Serán 48 unidades entre sedanes, hatchbacks, utilitarios y modelos históricos; la subasta se hará en formato digital y presencial , con inscripción previa y reglas claras de participación.

La organización está a cargo de Monasterio Tattersall, que centraliza los lotes y publica el catálogo digital con fotos, datos técnicos y kilometraje. Los precios base varían según año, estado y uso previo (particulares o flotas), con un abanico que va de $ 3.200.000 a $ 20.000.000 .

Entre los extremos de precio, el piso lo marca un Renault Kangoo Comfort 1.6 (Lote 22) con base de $3.200.000 , ideal para quien busca un utilitario para el trabajo. En la parte alta aparece un Volkswagen Vento 2020 (con 130.116 kilómetros recorridos), que tiene un precio base de $20.000.000 y está pensado para quienes priorizan equipamiento y confort.

Toyota Etios 2016, uno de los modelos de la subasta de Monasterio Tattersall.

Toyota Etios 2016, uno de los modelos de la subasta de Monasterio Tattersall.

Como modelos destacados del lote figuran un Chevrolet 400 1969 con base de $8.000.000 (pieza “de culto” para coleccionistas); dos Volkswagen Gol Trend 1.6, uno 2016 (231.819 km) desde $4.600.000 y otro 2018 (223.584 km) desde $6.500.000; además de tres Volkswagen Voyage 2013/2014 que parten de $4.000.000 y llegan a $6.200.000. También aparecen varios Toyota Etios 1.5 (bases de $5.500.000 a $6.600.000), un Toyota Corolla XLI 1.8 CVT 2018 desde $13.000.000 y distintos Ford Focus con valores entre $7.500.000 y $14.000.000.

Subasta de Monasterio Tattersall - Volkswagen Vento Uno de los Volkswagen Vento de la subasta de Monasterio Tattersall.

Subasta: cómo participar y requisitos

Para participar hay que registrarse en la plataforma de la martillera y constituir una caución antes de ofertar. Hay dos opciones: 10 por ciento en efectivo/transferencia sobre el monto cargado en la cuenta del usuario o 30 por ciento vía ECHEQ diferido (evita movimientos inmediatos). Una vez habilitado, el sistema permite ofertar por cualquier lote y no admite anulaciones de ofertas. Además, si entra una oferta en los últimos 30 segundos, el cronómetro se extiende 30 segundos (anti-“sniping”) hasta que quede la más alta.

Subasta de Monasterio Tattersall - Volkswagen Gol La subasta de Monasterio Tattersall tiene este Volkswagen Gol.

Revisar el catálogo completo : fotos, ficha técnica, kilometraje y estado general de cada unidad.

: fotos, ficha técnica, y estado general de cada unidad. Calcular el presupuesto total : precio base + comisión y eventuales gastos administrativos propios del formato (según condiciones de la casa).

: precio base y eventuales propios del formato (según condiciones de la casa). Definir tope de oferta : las ofertas no se pueden anular y el sistema prioriza siempre la más alta.

: las y el sistema prioriza siempre la más alta. Comparar segmentos: hay utilitarios (Renault Kangoo, Peugeot Partner, Fiat Dobló), compactos (Gol, Voyage, Etios), medianos (Corolla, Focus) y un clásico como el Chevrolet 400.

Subasta de Monasterio Tattersall - Chevrolet 400 Un Chevrolet 400 de 1969 que subasta de Monasterio Tattersall.

Los interesados en la subasta tienen tiempo de inscribirse hasta mañana jueves, inclusive. El evento arrancará a las 14 horas y se desarrollará tanto de manera presencial en Avenida De Mayo 666 -piso 11- como bajo la modalidad online. El catálogo incluye 48 lotes con información para analizar cada oportunidad con tiempo antes del cierre.

Este tipo de subastas de autos usados permite acceder a precios de base competitivos y a unidades variadas (desde clásicos hasta vehículos de flota). Para quienes buscan ahorro o modelos específicos, el formato ofrece transparencia, competencia de ofertas y la posibilidad de pujar a distancia con reglas claras.