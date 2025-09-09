Cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre 2025: nuevas escalas y bono
En este artículo, te contamos cuáles son los sueldos de los encargados de edificio en septiembre de 2025. Así quedaron determinadas las nuevas escalas salariales y el importe correspondiente al bono adicional.
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) dio a conocer los alcances del último acuerdo paritario que ese gremio refrendó en representación de los trabajadores del sector. Fateryh subrayó que, junto con las cámaras del sector empleador, se acordó un incremento salarial del 1,4 % para el mes de agosto de 2025. Así, ¿cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre de 2025? ¿Cuáles son las nuevas escalas y en qué consiste el bono?
A través de un comunicado firmado por el Secretario General Víctor Santa María, Fateryh subrayó que el difícil momento que atraviesa el país impone realizar el máximo esfuerzo para garantizar condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y la defensa del poder adquisitivo de los salarios.
En septiembre de 2025, los encargados de edificios perciben sueldos que oscilan entre 400.023 y 1.262.598 pesos, dependiendo de la tarea que desarrollen y de su categoría laboral. A estas cifras hay que añadirles las correspondientes a los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, entre otros ítems. Según detalló el gremio Fateryh, en septiembre de 2025 cada trabajador/ra percibe un bono o adicional remuneratorio mensual por un valor de 50 mil pesos para todas las categorías.
¿Cuál es la escala salarial de los encargados de edificio en septiembre de 2025?
Encargados permanentes con vivienda:
- 1° categoría: $843.164.
- 2° categoría: $808.032.
- 3° categoría: $772.901.
- 4° categoría: $702.637.
Sin vivienda:
- 1° categoría: $991.055.
- 2° categoría: $949.761.
- 3° categoría: $908.467.
- 4° categoría: $825.879.
Ayudantes de encargados con vivienda:
- 1° categoría: $843.164.
- 2° categoría: $808.032.
- 3° categoría: $772.901.
- 4° categoría: $702.637.
Sin vivienda:
- 1° categoría: $991.055.
- 2° categoría: $949.761.
- 3° categoría: $908.467.
- 4° categoría: $825.879.
Media jornada
- 1° categoría: $495.528.
- 2° categoría: $474.881.
- 3° categoría: $454.234.
- 4° categoría: $412.940.
Personal asimilado Con vivienda:
- 1° categoría: $843.164.
- 2° categoría: $808.032.
- 3° categoría: $772.901
- 4° categoría: $702.637.
Sin vivienda:
- 1° categoría: $991.055.
- 2° categoría: $949.761.
- 3° categoría: $908.467.
- 4° categoría: $825.879.
Mayordomos con vivienda:
- 1° categoría: $874.460.
- 2° categoría: $838.024.
- 3° categoría: $801.588.
- 4° categoría: $728.717.
Sin vivienda:
- 1° categoría: $1.031.542.
- 2° categoría: $988.561.
- 3° categoría: $945.580.
- 4° categoría: $859.618.
Intendentes:
- Todas las categorías: $1.262.598.
Personal con más de una función con vivienda:
- 1° categoría: $843.164.
- 2° categoría: $808.032.
- 3° categoría: $772.901.
- 4° categoría: $702.637.
Sin vivienda:
- 1° categoría: $991.055.
- 2° categoría: $949.761.
- 3° categoría: $908.467.
- 4° categoría: $825.879.
Encargados guardacoches:
- Con vivienda: $743.432.
- Sin vivienda: $807.308.
Personal de vigilancia:
- Nocturna: $892.862.
- Diurna: $831.286.
- Media jornada: $415.643.
Encargados no permanentes:
- Con vivienda: $400.023.
- Sin vivienda: $434.767.
Ayudantes temporarios:
- Jornada completa: $814.318.
- Media jornada: $407.159.
Según lo indicó Fateryh, los importes mencionados más arriba incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10, correspondientes al mes de agosto de 2025. El gremio sostuvo que "reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso de seguir avanzando en la senda del crecimiento en beneficio de la gran familia de los trabajadores y trabajadoras de edificios".
