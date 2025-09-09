País La Mañana encargado de edificio Cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre 2025: nuevas escalas y bono

En este artículo, te contamos cuáles son los sueldos de los encargados de edificio en septiembre de 2025. Así quedaron determinadas las nuevas escalas salariales y el importe correspondiente al bono adicional.







Cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre 2025: nuevas escalas y bono

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) dio a conocer los alcances del último acuerdo paritario que ese gremio refrendó en representación de los trabajadores del sector. Fateryh subrayó que, junto con las cámaras del sector empleador, se acordó un incremento salarial del 1,4 % para el mes de agosto de 2025. Así, ¿cuánto cobra un encargado de edificio en septiembre de 2025? ¿Cuáles son las nuevas escalas y en qué consiste el bono?

A través de un comunicado firmado por el Secretario General Víctor Santa María, Fateryh subrayó que el difícil momento que atraviesa el país impone realizar el máximo esfuerzo para garantizar condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y la defensa del poder adquisitivo de los salarios.

Encargados edificios. Expensas. Para el mes de agosto de 2025, se acordó un incremento salarial del 1,4 % para los encargados de edificio. En septiembre de 2025, los encargados de edificios perciben sueldos que oscilan entre 400.023 y 1.262.598 pesos, dependiendo de la tarea que desarrollen y de su categoría laboral. A estas cifras hay que añadirles las correspondientes a los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, entre otros ítems. Según detalló el gremio Fateryh, en septiembre de 2025 cada trabajador/ra percibe un bono o adicional remuneratorio mensual por un valor de 50 mil pesos para todas las categorías.