Emilio Monzó arremetió contra Karina Milei: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

El diputado nacional analizó la derrota electoral de La Libertad Avanza y responsabilizó a las internas del Gobierno, y la hermana del Presidente.

El referente de Encuentro Federal analizó que "la destrucción está adentro" y apuntó contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado nacional Emilio Monzó analizó la caída de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno deberá "rearmarse internamente" si pretende recuperar terreno de cara a los comicios nacionales de octubre.

El referente de Encuentro Federal fue entrevistado por Carlos Pagni en LN+, donde analizó que "la destrucción está adentro" y apuntó contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei : "El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 días, manejaba una rotisería o vendía tortas ".

En este sentido, también fue duramente crítico con el armado electoral que realizó LLA y puso como principal responsable al presidente Javier Milei. "Se equivocaron con Sebastián Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo. La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno", analizó.

Javier Milei La Libertad Avanza Javier Milei dio su primera nota como Presidente electo.

El diputado arremetió contra Karina y no puede creer que sea quien "maneja el poder"

Según destacó Monzó, uno de los problemas de la administración libertaria es la falta de poder político en algunos de sus principales dirigentes. "No puede ser que no tenga un ministro del Interior en este momento con conflictos políticos en el Congreso. No puede ser que Karina Milei sea la que maneja el poder en la Argentina, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los sectores", consideró.

El legislador consideró un error que Javier Milei haya delegado en su hermana la conducción del oficialismo y advirtió sobre los riesgos de esa decisión: "La marginalidad de la casta, con la adulación, la comió a Karina Milei. Y a la tensión de la gestión se le suma la electoral". Incluso, sostuvo que podría redefinir su rol como "una jefa privada" del Presidente, pero sin tanta relevancia en el armado político.

Embed

En este sentido, sostuvo que Milei debe designar a "una persona con volumen, experiencia y peso político" para recomponer, entre otros puntos, la relación con los gobernadores. En ese marco, consideró que el oficialismo atraviesa "un punto de inflexión" y advirtió que ahora tienen "la oportunidad de oxigenación".

Además, subrayó que lo primero que debería modificar un eventual nuevo ministro del Interior son "las formas" en el vínculo con los distintos actores políticos.

Karina Milei

"El escándalo de los audios es como la foto de Olivos"

Por otro lado, se refirió a cuáles fueron los grandes errores de la gestión libertaria que llevó a una derrota aplastante en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, se refirió a "las reglas del juego", y "la dinámica de la política". "Si no entendés al otro y las razones, es muy difícil llegar a un acuerdo”, reflexionó.

En tanto, habló también sobre el escándalo de los audios por presuntas coimas en la ANDIS bajo la conducción de Diego Spagnuolo, en los que indican que un porcentaje iba a los bolsillos de la hermana del mandatario. "El escándalo de los audios de (Diego) Spagnuolo es como la foto de Olivos de Alberto Fernández", evaluó.

javier y karina milei

A raíz de estas situaciones es que, según Monzó, se vio un gran ausentismo de los votantes que demuestra un "malestar general" que se refleja en "la abstención, el voto en blanco y el resultado".

"Esa abstención tiene que ver con el goce trágico que tuvieron en la elección de la capital federal. Adorni, la arrogancia, la vulgaridad, el resultado está afectado por la arrogancia. Son guarangos, el Gobierno tiene que templarse. La razón viene en la calma. Y me preocupa que Milei es un evasor en su vida. Es una persona que corre. No sé si está preparado para la calma, el temple y la autocrítica. Él necesita correr. Y sigue corriendo. Pero ahora no es momento de correr", criticó duramente en su entrevista con Pagni.