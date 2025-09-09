Qué es el Instituto Vaca Muerta, que busca capacitar en el petróleo a más de 2.000 personas por año

El IVM se instalará en la segunda nave del Polo Científico-Tecnológico, formando a miles de personas para empleos de alta demanda en la industria.

La ciudad de Neuquén se prepara para un hito en su desarrollo económico y educativo con la inminente inauguración de la segunda nave del Polo Científico-Tecnológico , una infraestructura clave ubicada en el Distrito 2 . Este espacio, destinado a la formación técnica especializada, se convertirá en el hogar del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) , una iniciativa impulsada por la Fundación YPF que busca capacitar a los futuros profesionales de la industria petrolera.

La formalización de este proyecto se selló con la firma de un convenio entre el intendente de Neuquén, Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa y el presidente de YPF, Horacio Marín , durante el evento Argentina Oil & Gas Expo 2025 en Buenos Aires. Este acuerdo estratégico cede el uso de los 2.800 metros cuadrados de la nueva nave para el funcionamiento del instituto, reforzando la apuesta de la región por la economía del conocimiento y la capacitación local.

El intendente Gaido subrayó la importancia de este convenio, destacando su rol fundamental en la preparación de la mano de obra local para el crecimiento sostenido de Vaca Muerta . Según proyecciones, para 2030 se requerirán cerca de 17.000 nuevos empleos en el sector. "El objetivo es que esos empleos sean para neuquinos y neuquinas, y que puedan formarse en la ciudad, con capacitaciones de calidad", afirmó el mandatario.

Con el fin de que sea sede del Instituto Vaca Muerta.

Formación técnica de calidad, más oportunidades de empleo y una ciudad que se consolida como motor de la innovación y el conocimiento.

Neuquén crece, se transforma y abre las puertas al futuro. — Mariano Gaido

Dónde estará el nuevo Instituto de Formación Vaca Muerta

La nueva edificación, que consta de cuatro plantas y un puente que la conecta con la torre ya operativa, dispondrá de aulas y espacios modernos de capacitación. Además de este instituto, el Polo Científico-Tecnológico ya alberga a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Patagónica. En el futuro cercano, se sumará una escuela provincial de robótica, consolidando aún más la oferta educativa del lugar.

El Instituto Vaca Muerta (IVM), una de las piedras angulares de este nuevo centro, tiene como meta capacitar a entre 2.000 y 3.000 personas anualmente, enfocándose en los perfiles técnicos más demandados por la industria energética. Su creación surge de una investigación prospectiva llevada a cabo por la Fundación YPF, que identificó la necesidad de más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina en los próximos diez años.

Los programas de formación se organizarán en módulos de tres meses y estarán diseñados para un público diverso, incluyendo estudiantes de último año de escuelas técnicas, trabajadores del sector que buscan especializarse y personas sin experiencia que aspiran a insertarse laboralmente en la industria.

El enfoque inicial del instituto estará en áreas críticas como perforación, fractura, producción y yacimientos digitales. Para complementar la formación teórica y práctica, el IVM contará con un pozo escuela a pocos minutos de la capital, lo que permitirá a los estudiantes adquirir experiencia real.

Para la concepción del Instituto Vaca Muerta, YPF y otras empresas operadoras realizaron un análisis exhaustivo de los principales centros de formación técnica a nivel global. Viajes de estudio a países como México, Canadá y Estados Unidos permitieron a los desarrolladores del proyecto observar de primera mano cómo operan estas instituciones y adaptar las mejores prácticas para el contexto local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1965148739284201585&partner=&hide_thread=false EL TRABAJO PRIMERO PARA LOS NEUQUINOS



Hoy firmamos el acuerdo junto a YPF y al intendente @MarianoGaidoOk para la creación del Instituto Vaca Muerta, que estará asentado en las instalaciones en la nueva nave del Polo Tecnológico.



El Instituto Vaca Muerta tendrá como objetivo… pic.twitter.com/czbYP8sJKK — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 8, 2025

El Polo Tecnológico sigue en crecimiento

El proyecto del Polo Científico-Tecnológico no se detiene con esta inauguración. El intendente Gaido anunció el inicio de la construcción de una tercera nave, que estará dedicada a albergar a empresas tecnológicas locales. "El tercer edificio del Polo Científico Tecnológico es parte de un proyecto que busca consolidar a Neuquén como un centro de referencia en innovación para la región. Estamos convencidos de que desde este lugar vamos a impulsar Vaca Muerta en nuestra región, dándoles capacitación y chances laborales a nuestros técnicos y estudiantes", señaló.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, agregó que el mismo día de la inauguración se lanzará un laboratorio de Inteligencia Artificial orientado al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Pasqualini también remarcó la transformación del predio, que anteriormente funcionaba como un basural.

Con una inversión significativa de la Municipalidad, el sector ha evolucionado hasta convertirse en un distrito científico-tecnológico de vanguardia, con tres naves, la presencia de cuatro universidades y un instituto de investigación. "Representa una nueva economía para la ciudad", concluyó la funcionaria.

El desarrollo de este polo no solo promete fortalecer la educación y la industria, sino que también busca diversificar la matriz económica de Neuquén, posicionándola como un centro de innovación y desarrollo tecnológico a nivel regional, garantizando que el crecimiento de Vaca Muerta beneficie directamente a la población local a través de oportunidades de formación y empleo de alta calidad.