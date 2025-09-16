Zanella renovó una de sus motos más populares: qué cambia y cuánto sale

Ya se vende en los concesionarios el modelo tradicional para quienes necesitan una moto versátil para ciudad y ripio.

En el segmento on-off local, la nueva Zanella ZR vuelve a escena con un restyling que apunta a mantener su liderazgo entre quienes buscan una moto versátil para la ciudad y los caminos de ripio. La familia ZR se ofrece en tres cilindradas: ZR 150, ZR 200 y ZR 250 , todas ensambladas en Argentina y ya disponibles en la red de concesionarios.

A simple vista se nota el diseño renovado de la Zanella ZR , con ópticas full LED de mayor alcance y un tablero digital que moderniza la experiencia de manejo. Además, los plásticos muestran gráficas nuevas con protección UV , una decisión conservadora y práctica para resistir el uso cotidiano sin perder presencia estética.

En materia de comodidad, toda la gama Zanella ZR suma asiento con memory foam y material antideslizante, pensado para jornadas largas y para quienes alternan entre asfalto y tierra. La seguridad también sube un nivel: las ZR 200 y ZR 250 ahora incorporan doble freno a disco, un punto que muchos usuarios venían reclamando.

La mecánica mantiene el enfoque tradicional de Zanella: se conservan los motores OHC de 150, 200 y 250 cc. La novedad más fuerte está en la ZR 250, que estrena caja de seis marchas (antes cinco), protector de motor y rodado 21"/18" para ganar control en superficies irregulares. En suspensiones, todas adoptan horquilla telescópica hidráulica adelante y monoamortiguador atrás, con puesta a punto mejorada.

Zanella ZR 250 Zanella ZR 250. Foto: Zanella.

La paleta de colores también crece: ZR 150 y ZR 200 se ofrecen en White, Red, Blue y Silver, y la ZR 250 agrega el tono Silver Green junto a Red, Blue y White.

Precios y versiones de la Zanella ZR en Argentina

Zanella comunicó el lanzamiento y la disponibilidad de los modelos en los concesionarios oficiales, con estos precios sugeridos:

ZR 150: $3.289.990

ZR 200: $3.773.990

ZR 250: $4.345.990.

Son valores de referencia que pueden variar por zona y concesionario, por lo que conviene pedir cotización local antes de decidir.

Zanella ZR 250 Zanella ZR 250. Foto: Zanella.

Quien busque una Zanella ZR 150 encontrará una propuesta simple y robusta para el día a día, con caja de cinco marchas y el plus de la nueva iluminación LED. En el peldaño medio, la Zanella ZR 200 suma doble disco y es la opción equilibrada para quienes alternan ciudad y ripio sin irse de presupuesto. En lo alto de la gama, la Zanella ZR 250 aporta seis relaciones, protección inferior y rodados 21/18, un set más apto para aventuras de fin de semana.

Como estrategia, el restyling mantiene la receta clásica de la ZR (motores probados y bajo costo de mantenimiento) pero la ajusta a los estándares actuales de iluminación, instrumental y frenos.