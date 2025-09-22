Cuánto sale una Ford Maverick 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es una de las pickups compactas más potentes de Argentina. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

Ford Maverick Tremor, el nuevo modelo que se incorporó a la gama. Foto: Ford Argentina

Ford Maverick es una pickup compacta que se destaca por ser una de las más potentes del mercado, tener un buen equipamiento tecnológico y ofrece un equilibrio interesante entre confort en el manejo urbano y una gran capacidad offroad. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Además, Combina un diseño moderno con un interior espacioso, incorpora sistemas de conectividad avanzados compatibles con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y suma el paquete de asistencias Ford Co-Pilot 360 para reforzar la seguridad en el manejo.

Así es el interior de la Ford Maverick que se vende en Argentina. Foto: Ford Argentina

En cuanto a la seguridad, todas las versiones de serie de Ford Maverick ofrecen siete airbags, cinco apoyacabezas regulables en altura y cinco cinturones de seguridad inerciales de tres puntos y alarma perimetral.

Ford Maverick: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), en agosto de 2025 se patentaron 483 unidades de Ford Maverick, una cifra que la coloca como la séptima pickup más patentada detrás de Toyota Hilux (2.375), Volkswagen Amarok (2.367) y Ford Ranger (2.166), Fiat Toro (681), Fiat Strada (671), Chevrolet S10 (535).

En lo que respeta a las pickups más patentadas en los primeros ocho meses de 2025, el ránking anual es el siguiente:

Toyota Hilux - 22.077 unidades Ford Ranger - 18.468 Volkswagen Amarok - 18.388 Fiat Toro - 6.196 Fiat Strada - 5.708 Chevrolet S10 - 3.534 Ford Maverick - 2.687

Ford Maverick: ficha técnica y versiones

Ford Maverick es una pickup compacta que llega a la Argentina importada de México. Hizo su debut en el mercado nacional en 2021 y en abril de este año recibió su primer rediseño en el que todas las versiones pasaron a tener tracción integral en las cuatro ruedas.

MAVERICK Las tres versiones de Ford Maverick que se venden en Argentina XLT, Lariat y Tremor. Foto: Ford Argentina

El catálogo de la Maverick en Argentina incluye dos motorizaciones: un motor naftero 2.0 EcoBoost turbo con 253 caballos y 375 Nm de torque, disponible en las versiones XLT y Tremor, y un sistema híbrido 2.5 que entrega 196 caballos en la versión Lariat FHEV

En el caso de las variantes con motor naftero, la transmisión es una automática de ocho marchas con convertidor de par (CVT), mientras que la híbrida recurre a una caja automática eCVT. En cuanto a la tracción, tanto la XLT como la Hybrid cuentan con un sistema integral, mientras que la Tremor ofrece un esquema 4WD con bloqueo de tracción 50/50 a baja velocidad y diferencial trasero bloqueable.

Ford Maverick XLT Ford Maverick XLT, la versión de entrada a gama de esta chata. Foto: Ford Argentina

La principal novedad del último rediseño de esta chata es la aparición de Ford Maverick Tremor que se incorporó a la gama con su paquete off-road, mayor despeje, mayor ángulo de ataque, bloqueo de diferencial trasero y una gestión electrónica específica, ofrece desempeño y capacidades superiores fuera del camino, sumado a un diseño exterior más expresivo, en línea con su hermana mayor, la F-150 Tremor.

Cuánto sale una Ford Maverick en Septiembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 2.9%, estos son los precios de la Ford Maverick en septiembre 2025: